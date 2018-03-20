Климкин призвал к бойкоту ЧМ-2018

Мир должен скоординированный ответ на попытки России подорвать демократические институты

Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Deutsche Welle.

По его словам, отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля показало, что для России не осталось «красных линий».

«Нужен всеобъемлющий и скоординированный ответ. Без такого ответа, без своеобразной платформы для всего трансатлантического сообщества Россия будет пытаться подорвать демократические институты», — сказал Климкин.

По его мнению, такой ответ должен включать не только усиление санкций, но и другие меры.

«Это должно быть больше политическое давление. Должны быть попытки противостоять нетрадиционным угрозам России. Их много: в энергетике, кибербезопасности и других сферах», — считает министр.

Он также высказался о необходимости бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

«Я считаю, что сейчас пришло время для формирования такого ответа. Какие меры могут быть приняты, сказать не могу, но настроение кардинально отличается от того, что было раньше», — отметил Климкин.

DW