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Новости

В Кремле дожидаются поздравлений Трампа

Интерфакс
20 марта 2018

В Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений от президента США Дональда Трампа в связи с победой Владимира Путина

Отсутствие поздравлений прокомментировал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков

Песков выразил надежду, что решивший не звонить Путину президент США пришлет письменные поздравления. При этом в Кремле не смогли конкретизировать, поступало ли письменное поздравление от американской стороны.

«Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее», — сказал Песков.

Он также напомнил, что «президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами».

Напомним, что президент США Дональд Трамп еще не поздравлял российского коллегу Владимира Путина с переизбранием.

Интерфакс

Tags: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп

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