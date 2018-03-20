В Кремле дожидаются поздравлений Трампа

В Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений от президента США Дональда Трампа в связи с победой Владимира Путина

Отсутствие поздравлений прокомментировал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков

Песков выразил надежду, что решивший не звонить Путину президент США пришлет письменные поздравления. При этом в Кремле не смогли конкретизировать, поступало ли письменное поздравление от американской стороны.

«Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее», — сказал Песков.

Он также напомнил, что «президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами».

Напомним, что президент США Дональд Трамп еще не поздравлял российского коллегу Владимира Путина с переизбранием.

Интерфакс