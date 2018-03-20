Рубану грозит пожизненное заключение

15 марта главе «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану сообщили о новом подозрение и об изменении ранее сообщенного подозрения, в результате чего ему угрожает пожизненное заключение

Об этом сообщил прокурор в ходе сегодняшнего заседания Апелляционного суда.

«Рубану дополнительно сообщено о новом подозрение и об изменении ранее сообщенного подозрения. Так, Рубан сейчас подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти ч. 1 ст. 109, подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц», — заявил прокурор.

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч . 3 ст. 258), содействии террористической организации «ДНР» (ч.1 ст. 258) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Прокурор добавил, что прокуратура получила необходимые доказательства, обосновывающие подозрение Рубану.

«Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обоснованно подозрение и риски. Во время досудебного расследования установлено, что Рубан может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, воздействовать на свидетелей и т.д.)», — сказал прокурор.

Он отметил, что Рубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

«Постановление следственного судьи от 9 марта о содержании под стражей без определения размера залога — считаю обоснованным и прошу оставить без изменений», — подытожил прокурор.

Напомним, правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, когда он пытался въехать из контролируемой боевиками территории так называемой «ДНР» на подконтрольную Украине территорию.

Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», и ч.1 ст.14 «Приготовление к преступлению», ч.3 ст.258 «Террористический акт».В СБУ рассказали, какое именно оружие перевозил Рубан из зоны АТО и в каком количестве.

Согласно опубликованному СМИ документу, Рубана подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. Однако, по данным СБУ, боевики «ДНР» совместно с Рубаном готовили теракт в Киеве с большим количеством жертв среди мирных жителей.

Владимира Рубана арестовали на 60 суток без права на залог.Глава СБУ Василий Грицак также рассказал о связях Рубана с лидером «Украинского выбора» Виктором Медведчуком. По данным спецслужбы, Рубан в этом проекте курировал вопрос федерализации Украины.

«Украинская правда«