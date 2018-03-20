Савченко хочет взять Рубана на поруки

Народный депутат Надежда Савченко обратилась в Апелляционный суд Киева с просьбой отпустить на поруки арестованного главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана

Об этом она написала в своем Facebook

«Я подаю в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки», — написала она.

Напомним, правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, когда он пытался въехать из контролируемой боевиками территории так называемой «ДНР» на подконтрольную Украине территорию.

Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», и ч.1 ст.14 «Приготовление к преступлению», ч.3 ст.258 «Террористический акт».В СБУ рассказали, какое именно оружие перевозил Рубан из зоны АТО и в каком количестве.

Согласно опубликованному СМИ документу, Рубана подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. Однако, по данным СБУ, боевики «ДНР» совместно с Рубаном готовили теракт в Киеве с большим количеством жертв среди мирных жителей.

Владимира Рубана арестовали на 60 суток без права на залог.Глава СБУ Василий Грицак также рассказал о связях Рубана с лидером «Украинского выбора» Виктором Медведчуком. По данным спецслужбы, Рубан в этом проекте курировал вопрос федерализации Украины.

Позднее были обнародованы свидетельства антиукраинской деятельности Рубана, которая финансировалась Россией.

«ДС«