Джемилев: Нелегитимные выборы открывают путь для дальнейшего усиления санкций против оккупанта

Результаты незаконных «выборов президента России» в аннексированном Крыму не имеют никакого значения

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Комментировать результаты незаконных и даже преступных выборов в оккупированной территории, как говорится, не очень «кошерно», поскольку эти результаты абсолютно никакого значения не имеют. Но сам факт проведения этих выборов, конечно, имеет очень большое и довольно положительное значение, ибо Россия еще раз, несмотря на многочисленные заявления и предупреждения международных структур и мировых лидеров, еще раз демонстративно нарушила международное право», — подчеркнул Джемилев.

По его словам, нелегитимные выборы открывают путь для дальнейшего усиления санкций на страну-оккупанта, на дальнейшую изоляцию РФ от цивилизованного мира и приближения освобождения Крыма от оккупации.

«Что касается опубликованных ими процентов явки на избирательные участки и процентов, отданных за тех или иных кандидатов в президенты голосов, то это, скорее всего, тема для фельетонистов. Я знаю, что из центра поступала инструкция, чтобы итоги «выборов» в Крыму в плане явки избирателей были примерно такими же, какие они огласили по итогам своего «референдума» в марте 2014 года, вот они и дали примерно такие же цифры, которые ничего общего с реальным положением вещей не имеют», — отметил Джемилев.

Он подчеркнул, что сделать это было совсем не трудно, потому что никакого независимого контроля за ходом «выборов» и подсчетом голосов не было.

Напомним, согласно подсчету российского Центризбиркома, «за» Владимира Путина проголосовали 91,7% избирателей при явке 63,9%.

Отметим, ни Украина, ни международное сообщество не признали результаты «выборов» президента РФ в Крыму.

Liga.net