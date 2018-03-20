Россия не сможет осуществлять транзит газа в обход Украины до 2020 года

Российское ПАО «Газпром» будет вынуждено договариваться с Украиной о транзите и после теоретического запуска газопровода «Северный поток — 2»

К такому выводу пришло российское деловое издание «Коммерсант», сопоставив сроки ввода в эксплуатацию газопроводов в Европе.

По данным издания, Газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода «Северный поток-2» по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года. Такие сроки назвали «Коммерсанту» в Gascade, который владеет 50,5% в проекте.

При этом сам «Северный поток-2» проектной мощностью 55 миллиардов кубометров в год в самом удачном случае, если проект не в Европе не остановят, планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Но к этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal. Это даст возможность транспортировать 9,9 миллиарда кубометров из Лубмина, где выйдет на сушу «Северный поток-2», в Восточную Германию (зона Gaspool), а также еще 21 миллиард кубометров до границы с Чехией в Дойчендорфе.

Кроме того, еще примерно 2,7 миллиарда кубометров «Газпром» сможет дополнительно транспортировать в направлении Нидерландов по существующему газопроводу Nel. Таким образом, на практике «Газпром» в 2020 году сможет использовать не более 34 миллиардов кубометров мощности «Северного потока-2». Полностью загрузить трубу россияне смогут только при вводе второй нитки Eugal.

Как сообщает газета, сроки по строительству газопроводов были привязаны к концу транзитного контракта с Украиной, который истекает 31 декабря 2019 года. Невозможность полностью загрузить «Северный поток-2» в первый год эксплуатации означает, что у «Газпрома» нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной, которое покрывало бы как минимум 2020 год.

Отмечается, что даже если «Газпром» будет полностью загружать доступные мощности «Северного потока-2» и успеет построить обе нитки «Турецкого потока» (по 15,75 миллиарда кубометров), компании все равно придется прокачивать через Украину не менее 30 миллиардов кубометров в 2020 году при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе.

В «Газпроме» отказались от комментариев изданию.

Как сообщалось ранее, руководители парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины подписали письмо о том, что «Северный поток-2»направлен на зависимость от России.

В письме отмечается, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод «Северный поток — 2» представляют, как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом политики российского государства.

Кроме того, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать «все имеющиеся в ее распоряжении средства», чтобы предотвратить строительство газопровода «Северный поток-2».

«Коммерсант»