Во Франции задержан бывший президент страны

Во Франции взяли под стражу бывшего президента страны Николя Саркози

Как рассказали источники в правоохранительных органах Франции, Саркози подозревают в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

По данным СМИ, сейчас Саркози находится под стражей в помещении судебной полиции в Нантерре, где дает показания по делу незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года.

Николя Саркози впервые допрашивают в этом деле с момента открытия дела в апреле 2013 года.

Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.

В рамках дела о финансировании кампании Саркози следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50 млн евро, что вдвое больше разрешенного законом бюджета. Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании.

Сам Саркози все обвинения отвергает.

Как сообщалось ранее, со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах исчезли более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов. Эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Le Monde