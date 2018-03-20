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Гуманитарная аура

Не сотвори себе Савченко

Павел Казарин, «Крым.Реалии»
20 марта 2018

Половина фейсбука троллит Тимошенко – за то, что сделала Савченко депутатом. Вторая половина полощет Порошенко – за то, что вручил ей звание «героя». Но, на самом деле, героем и депутатом Надежду Савченко сделали мы сами.

В том числе и я. Три года назад я тоже переживал за судьбу этой девушки. Символизм этой истории зашкаливал – ей сложно было не поддаться. Я поддался.

Впрочем, не только я. Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь велик, что прильнуть к источнику пытались все. «Батькивщина» присваивала себе рейтинг Савченко в избирательной битве за парламент. А Банковая приватизировала ее капитал, выписывая высшую государственную награду.

Пуля на излете. О чем думали Савченко и ее кураторы

Но это все было бы невозможно без нас. Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок.

В 2014-м нам всем очень нужны были кумиры. Социальные сети создавали халифов на час. В наши окна возможностей способен был пролезть кто угодно. Реальность вокруг нас слишком уж напоминала эпос – и этому эпосу нужны были герои.

Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в светлое будущее.

Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали. Что она – проект чужих спецслужб. Но даже если оставить эту версию за скобками – остается главное. Надежда Савченко – это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть.

Она не поднималась по социальной лестнице. Той самой, что дарит опыт, знания и представление о том, как работает система. Савченко – это продукт социального эскалатора. На нижнюю ступеньку которого она ступила в камуфляже и в нем же сошла в самом конце.

И оказалось, что быть «представителем народных низов» абсолютно не значит «быть полезным во власти». Что депутатство и политика требуют элементарных знаний о том, как устроено государство. А если ты необразован и глуп, то никакая искренность и энергичность не сделают из тебя мессию.

Мы привыкли мерить людей пережитым. Но оказалось, что фронтовой опыт не делает из своего обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю. А вся твоя пассионарность и боевитость лишь позволяют тебе сделать большее число ошибок в единицу времени.

Нет, это не значит, что мы не должны бороться за тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает. Хороший человек – не профессия. Точно так же, как и отважный, самоотверженный или попросту непримелькавшийся.

Из всех заповедей наши люди реже всего соблюдают вторую.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»

Tags: власть, кумир, Надежда Савченко

© Гуляй Поле

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