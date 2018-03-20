Британский совет может возобновить работу в России

Британский совет, чья работа в России была прекращена на фоне дипломатического конфликта с Великобританией, может «достаточно быстро» возобновить деятельность. Для этого, как утверждает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Москва и Лондон должны заключить межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров.

Об этом Швыдкой рассказал «Коммерсанту».

В беседе с изданием Швыдкой подчеркнул, что Россия не собирается сворачивать или замораживать культурные, образовательные и научные связи с Великобританией. Претензии к Британскому совету, по его словам, сводятся лишь к тому, что организация работала на территории России «без надлежащих правовых оснований». Российские власти считают недостаточным Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, принятое в 1994 году. Там не описаны юридический статус, порядок открытия и работы отделений Британского совета в России, пояснил чиновник.

«Коммерсант»