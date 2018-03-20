Перспективы России скучны. Поговорим об усах Грудинина

Невыполненное обещание Павла Грудинина сбрить усы и новые острые высказывания Андрея Макаревича — эти две темы стали главными хитами в СМИ и социальных сетях после российских выборов. Видится в этом тревожная перспектива.

Итак, у нас два поствыборных хита: событие под названием «усы Грудинина» и Андрей Макаревич с очередным острым заявлением на жизненную тему.

Лидер группы «Машина времени» написал в Facebook: «Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное».

Далее в комментариях было высказывание относительно эффективности российской госпропаганды. На это музыкант ответил: «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Андрей Макаревич и раньше порой жестко высказывался на политические и другие темы. И тогда, и сейчас его повсеместно осуждали, хотя многие и соглашались. Но, тем не менее, это вызывало неподдельный интерес, а также полемику с известным музыкантом. Если кто забыл, публичная полемика есть признак открытого общества, где каждый волен высказывать свое мнение, а другие могут с этим спорить, пусть его высказывания могут показаться обидными.

Все, наверное, в курсе истории про усы, но все же стоит напомнить: Павел Грудинин, будучи кандидатом в президенты, поспорил с журналистом Юрием Дудем, что сбреет усы, если наберет на выборах меньше 15%. Не набрал и усы не сбрил. Вместо этого выдвинул новые условия: ведущий должен во всеуслышание заявить, что выборы были нечестными — об этом, как известно, никто не договаривался.

Воздержимся от оценок, но спор — дело чести. Никто же рядом не стоял и нож к горлу не приставлял, так что, по идее, нужно выполнять.

Как бы то ни было, тема тоже активно обсуждается. Журналисты пристали даже к другому обладателю харизматичных усов — Валерию Газзаеву. Будучи тренером ЦСКА, он обещал их сбрить, если команда выйдет в финал кубка УЕФА. Клуб не только вышел, но и выиграл трофей. Газзаев сказал, что пошутил, и остался с усами. Однако, в отличие от Грудинина, он добился результата — впервые команда из России выиграла еврокубок. Грудинин же ничего не выиграл, даже 15% не набрал на выборах, еще и условия пари отказался выполнять.

Что, собственно, объединяет высказывания Макаревича и усы Грудинина? И то, и другое стало ярким событием на фоне прошедших в России президентских выборов. Ни программа победившего кандидата, ни то, как нам жить в ближайшие шесть лет, а усы и слово «дебилы» применительно к гражданам страны – вот что бьет рекорды популярности.

И еще что обращает на себя внимание: мало кто в сегодняшней России может вот так резко выступить, как Андрей Макаревич. Можно с ним соглашаться, осуждать или восхищаться, но он на сегодня чуть ли не единственный, кто может сказать и не испугаться.

Все больше начинает казаться, что времена острых высказываний прошли. Даже кандидаты в президенты не могут этим похвастаться.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»