Упоение конфронтацией

В Лондоне и других западных столицах изучают возможность принятия дополнительных мер воздействия на Москву в связи с «делом Скрипаля». Запад и Россия втягиваются в новую беспрецедентно острую фазу конфронтации, причем идут на это сознательно.

После того, как на прошлой неделе в Лондоне объявили о высылке 23 российских дипломатов, Москва стояла на перепутье. Вариантов ответа было два. Первый — зеркальный, спокойный, казавшийся наиболее логичным,— выдворение такого же числа британцев. Второй — силовой, с перехлестом, призванный показать, что Москва не боится конфликта с Соединенным Королевством и готова не только отвечать ударом на удар, но и повышать ставки.

Именно такой ответ в итоге и был выбран. Помимо высылки дипломатов — тоже 23-х, — российские власти объявили, что закрывают британское генконсульство в Петербурге и Британский совет. То есть Москва пошла значительно дальше, чем Лондон.

Судя по реакции Москвы, там не верят, что конфликт с Лондоном можно будет спустить на тормозах, и решили играть на обострение. Накануне президентских выборов это, безусловно, было эффектным ходом — значительная часть избирателей оценила жесткость Кремля. Но окажется ли этот эффектный ход эффективным — пока неясно. Многое будет зависеть от того, сумеет ли Лондон втянуть в свой конфликт с Москвой союзников, превратить «дело Скрипаля» в новый кризис между Россией и западным миром в целом.

Предпосылки к этому есть. Беспрецедентное заявление лидеров четырех ведущих держав Запада — США, Германии, Франции и Великобритании — стало неприятным сюрпризом для Москвы – вся четверка фактически поддержала Лондон. Тревожным сигналом стал и отказ президента Франции Эмманюэля Макрона посетить российский стенд на книжном салоне в Париже. Если тенденция не поменяется, под вопросом может оказаться и визит президента Макрона в Санкт-Петербург на международный экономический форум.

На фоне того, что диалог России с США намертво заморожен, а с Германией так толком и не восстановился после украинского кризиса, Москва рискует вновь оказаться в дипломатической изоляции на Западе. «Дело Скрипаля» создает крайне неблагоприятный фон для того, чтобы настроенные на диалог с Москвой страны ЕС в обозримом будущем решились поставить вопрос о смягчении санкций. Скорее, наоборот, наиболее последовательные оппоненты Москвы — Польша, страны Балтии, та же Британия — получили повод требовать их ужесточения.

Но Москва всем своим поведением показывает, что подобная перспектива ее не пугает. Брошенный Лондоном вызов принят. Зеркальному ответу предпочли эффектный. И на оскорбительный выпад британского министра обороны Гэвина Уильямсона, предложившего Москве «отойти в сторону и заткнуться», российские официальные лица отвечают в той же тональности. Похоже, в общении России с Западом она скоро вообще станет нормой. Обе стороны втягиваются в новую холодную войну. И иногда кажется, что делают это они с упоением.

Максим Юсин, «Коммерсант FM»