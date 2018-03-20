Намерение Украины восстановить военную часть в Берегово возмутило Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины возобновить военную часть в Берегово

Сийярто беспокоит тот факт, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство.

«Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это», — заявил Сийярто.

Планы по возобновлению военной части в Берегово действительно обсуждаются. В частности, 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета, где обсуждали размещение на территории бывшей воинской части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове.

Ранее в Берегово был расположен 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2003 году воинскую часть расформировали, а имущество передали на баланс городского совета. Большинство зданий сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, часть земли была продана частным владельцам.

Военное руководство на заседании 9 февраля уверяло, что вместо полка, который стоял в советскую эпоху, здесь разместится отдельный батальон численностью около 500 человек, и сделать это можно будет уже в 2019 году.

«ЕП«