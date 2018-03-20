ООН обеспокоено проведением выборов в Крыму

В связи с незаконными выборами президента РФ в оккупированном Россией Крыму ООН выразила свою позицию, напомнив о резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность Украины

Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопрос украинских медиа в Нью-Йорке, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 «О территориальной целостности Украины» и резолюции 71/205 «Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе», — отметил официальный представитель генерального секретаря ООН.

Дюжаррик подчеркнул, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться.

Тем временем, постоянное представительство Украины при ООН на официальной странице в сети Twitter распространило сообщение.

«В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом», — отмечается в сообщении дипломатической миссии.

Напомним, российская оккупационная власть в Крыму 18 марта провела на украинском полуострове президентские выборы, которые прошли в этот день во всех регионах Российской Федерации.

Свою позицию по этому вопросу в понедельник уже выразил Европейский Союз, подчеркнув, что «не признает нелегальной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, потому не признает проведения выборов на Крымском полуострове».

Ранее, Украина передала ЕС список из 140 человек, причастных к «выборам Путина» в Крыму.

Укринформ