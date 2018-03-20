Крымские татары совершили подвиг

Я пишу это поздно, я ждал весь день. В воскресенье наш народ совершил гражданский подвиг. Находясь в, казалось бы, совсем безнадежной ситуации, под многолетним постоянно растущим давлением, под слежкой ФСБ, под шантажом, угрозами, штрафами, увольнениями, изгнанием, тюрьмой, похищениями, убийствами крымские татары массово бойкотировали выборы оккупантов.

Они показали всем, что гражданам Украины, настоящим хозяевам этой земли, до зубов вооружённый русский оккупант не указ. Но почти никто из украинских политиков, что при власти, что не при власти, этого не заметил. Не нашел даже слов признательности, не то, что действий в поддержку крымских татар. Да и черт с вами. Нам ваши слова не нужны, наш народ нередко в своей истории оставался один на один с врагом, наедине с собственным достоинством, честью, совестью. И этих, и это переживём. Но не говорите потом, что вы нам сочувствовали, сострадали и помогали. Вам никто не поверит.

Наша судьба — это цепь предательств, в разных формах, с разных сторон. Равнодушие — вид предательства, самый циничный вид. Мы прекрасно видим поддержку миллионов неравнодушных украинцев и холод, расчёт политиков. Этот ваш расчёт, политики, — ваш просчёт. История не любит трусов и подлецов. Все, кто сегодня отворачивается от крымских татар, уйдут в небытие. Вам никто не поверит, вы ведь так же всех предадите. Я призываю украинцев в будущем не голосовать ни за одного политика, который игнорирует Крым и крымских татар. Это отличный тест на искренность всех их остальных слов. А мы продолжим делать то, что должны. Не им, а самим себе и всем порядочным людям в Украине. Спасибо за поддержку неравнодушным. Нас таких больше, мы все равно в конце концов победим.

Айдер Муждабаев