В России объяснили увеличение числа избирателей за одну ночь

По информации ЦИК РФ некоторые категории избирателей не вносятся в списки участков заранее, а только лишь по факту обращения на избирательный участок. Именно из-за таких избирателей возникла разница.

Избирателей в России за ночь до выборов стало больше на 1,5 млн, потому что некоторые бездомные, голосуют за рубежом или переехали в новую квартиру, еще не прописавшись. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, передает «РБК».

Как он объяснил, перед началом голосования в списки избирателей вносятся данные не всех россиян, поэтому некоторые категории попадают в списки непосредственно в момент посещения избирательных участков.

По его словам, именно поэтому до начала голосования в списках были 107,2 миллиона россиян, имеющих право голоса, а после закрытия участков таких оказалось 108,7 миллионов человек.

«Никто никаких избирателей неправомерно в списки не включал. Разница в цифрах – это обычная практика, которая связана с тем, что на момент начала голосования в списках избирателей, конечно, нет людей, которые написали специальное заявление о голосовании по месту пребывания. Таких заявлений было несколько сотен тысяч. Кроме этого, в численность по состоянию на утро не включает граждан без регистрации по месту жительства. А также в списках никогда не учитываются избиратели, голосующие за рубежом. Они включаются в списки по мере их прихода на избирательные участки, и это тоже несколько сотен тысяч граждан», – утверждает заместитель председателя ЦИК РФ.

Кроме того, Булаев отметил, что еще одна группа избирателей – это лица, которые получили или приобрели новую квартиру, переехали, но не прописались, выписавшись из старого места, поэтому, если таких людей будет даже по одному на каждом избирательном участке, то это в общем составит 97 тысяч избирателей.

«Корректировка списков, проведенная ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов позволило сделать их более чистыми и корректными. Мы сделали так, что сегодня в списках нет лиц, за которых можно проголосовать, но есть лица, которые пришли, легализовали свое участие на законных основаниях в избирательной кампании, проголосовали в полном соответствии с федеральным законом. Цифра, которую мы имеем на момент завершения голосования, абсолютно корректно отражает активность избирателей и правомерность их участия в избирательной кампании», – констатировал Булаев.

Напомним, согласно протоколу голосования, опубликованному ЦИК РФ по состоянию на 09:00 19 марта, за ночь выборов количество российских избирателей выросло на 1,5 млн человек – до 108,727 млн. Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра воскресенья в списках избирателей значится 107,230 млн человек.

«РБК»