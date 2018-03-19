Донбасс находится под угрозой радиационного заражения

Такая угроза возникла из-за прекращения откачки воды с неработающих шахт. Предприятие которому принадлежат шахты находится в стадии ликвидации.

Прекращение откачки воды на неработающих предприятиях и шахтах создало радиационную угрозу на оккупированных территориях Донбасса. Об этом написал пользователь под ником «Донецкий абориген» на телеграмм-канале, передает «Depo.Донбасс».

«11 марта остановлена подача электричества на шахту «Углегорская», подняты насосы и работников предупредили о закрытии до конца месяца предприятия. Проверили – оказывается все угольное объединение «Орджоникидзеуголь», которое уже не занималось добычей угля, а только откачкой шахтных вод, переданное в «реструктуризацию» – ликвидируется. на данный момент откачки воды не происходит ни на одной из шахт», – сообщил он.

Кроме того, он предполагает, что может быть так же приостановлена откачка воды из шахты «Юнком».

«И все бы хорошо, только кажется мне, что откачки воды из Юнкома (знаменитый объект «Кливаж») производили непосредственно через эти шахты Орджоникидзеуголь», – добавил пользователь.

Напомним, еще летом прошлого года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко говорила, что если на оккупированных территориях Донбасса произойдет техногенная экологическая катастрофа, она достигнет и Российской Федерации.

«Depo.Донбасс»