Крымские татары бойкотировали российские выборы в Крыму

Крымскотатарское население Крыма не участвовало в незаконных выборах президента России, которые в нарушение всех международных норм были организованы на полуострове.

Крымские татары не голосовали на незаконных выборах президента России на оккупированном ею полуострове. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

«Меджлис крымскотатарского народа с благодарностью отмечает тотальное неучастие крымских татар в незаконных выборах 18 марта 2018 года, организованных в Крыму российскими оккупантами», – написал он.

Saygılı yurttaşlar! Дорогі співвітчизники!Захоплений сміливістю кожного з вас — сотень тисяч кримських татар,… Опубліковано Рефатом Чубаровим 19 березень 2018 р.

Чубаров отметил, что своим бойкотом крымские татары «продемонстрировали всему миру наличие собственного достоинства и верности своей стране – Украине».

«Гуляй Поле»