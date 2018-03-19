За одну ночь в России увеличили численность населения почти на 1,5 миллиона избирателей

Такая разница была обнаружена при сверке протокола голосования с со списками избирателей опубликованными ЦИК накануне выборов. Причем разница возникла за одну ночь – за время подсчета голосов.

Российский Центризбирком предоставил противоречивые данные о количестве избирателей, причем с разницей в одну ночь. Об этом свидетельствует протокол голосования, опубликованного ЦИК РФ по состоянию на 09:00 19 марта, передают «Ведомости».

Согласно ему, за ночь выборов количество российских избирателей выросло на 1,5 млн человек – до 108,727 млн.

Между тем еще накануне председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра воскресенья в списках избирателей значится 107,230 млн человек. Разница составила 1,497 млн. Это составляет почти 2% от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки.

По предварительным данным, на избирательных участках присутствовало 474 500 наблюдателей, 105 000 членов комиссий с правом совещательного голоса и 10 500 представителей СМИ – в среднем получается по 5-6 человек на участок, подсчитала председатель ЦИК. По ее словам, информации об удалении наблюдателей не поступало.

«Ведомости»