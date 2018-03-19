Россия проводит в Крыму масштабные стрельбы

В оккупированном Крыму Россия проводит учебные стрельбы ракетных и артиллерийских частей. Стрельбы проводятся в рамках масштабных военных учений одновременно в нескольких регионах.

Россия 19 марта начала ракетные и артиллерийские учения в нескольких регионах, в частности в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Указывается, что кроме Крыма, учения пройдут в поддерживаемых Москвой сепаратистских регионах Грузии Абхазии и Южной Осетии, а также в российских областях, прилегающих к украинской границе.

«В лагерных сборах артиллерии ЮВО примут участие самоходно-артиллерийские дивизионы большой мощности артиллерийских частей, дислоцированных в Северо-Кавказском регионе и на Дону. На вооружении дивизионов большой мощности находятся 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходная артиллерийская пушка «Пион», – говорится в сообщении.

В ходе выполнения боевых стрельб россияне планируют, что каждая артиллерийская военная часть потратит более 1 тыс. боеприпасов различного типа и калибра.

Сборы будут продолжаться около месяца.

Всего в лагерных сборах принимают участие порядка 8 тыс. военнослужащих и задействовано около 1400 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо», «Град» и «Ураган», самоходные артиллерийские установки «Хоста», «Мста-С» и «Акация», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», – сообщили в российском минобороны.

Минобороны России