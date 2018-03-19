Глава МИД Украины не призывал ввести санкции против Шредера

Климкин опровергает утверждение, что призывал ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера. В тоже время он подчеркивает, бдительность сохранять нужно, что бы пресекать продвижение опасных для Европы проектов.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что не предлагал вводить санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом он написал в своем Twitter.

«Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно – чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию», – написал он.

Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно — щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію :))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 19, 2018

В правительстве Германии отвергли идею о том, что против бывшего канцлера страны Герхарда Шредера надо ввести санкции за его связи с российским бизнесом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как известно, Шредер, будучи канцлером Германии, был близок с Путиным и присоединился к российско-германскому газовому проекта вскоре после того, как ушел со службы в 2005 году.

В прошлом году он был назначен председателем совета директоров компании «Роснефть», что вызвало критику со стороны канцлера Ангелы Меркель.

Шредер неоднократно выступал с критикой санкций против России, введенных Западом.

«Гуляй Поле»