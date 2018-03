Скотланд-Ярд не связывает убийство друга Березовского с отравлением экс-шпиона

Полиция Британии не нашла связей между преступлениями в ходе расследования отравления экс-шпиона Скрипаля и убийства друга Березовского Глушкова.

Скотланд-Ярд не нашел признаков наличия связи между убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил глава контртеррористического командования полиции Лондона Кларк Джаретт, сообщает «Sky News».

«Я должен подчеркнуть, что в ходе расследования не было обнаружено ничего, что позволило бы говорить о какой-либо связи с попыткой убийства в Солсбери», – сказал он.

По словам Джаретта, расследование убийства продолжается, полиция выслушала ряд свидетельств и изучает более 400 вещественных доказательств.

«Мы не обнаружили на данный момент никаких признаков насильственного проникновения, но судмедэксперты продолжают работать в доме Глушкова», – заявил он.

Met Counter Terrorism Command detectives investigating the murder of Russian businessman Nikolay Glushkov in New Malden on Mon 12 Mar want to hear from anybody who saw anything suspicious in the area — call 0800 789 321. https://t.co/pRK1JhDaG7 pic.twitter.com/nyfPTfFMRK

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 19, 2018