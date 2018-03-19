Гонку вооружений разгонять не будем, – Путин

Путин уверяет мир, что не будет «разгонять» гонку вооружений. Об этом он заявил на встрече со своими противниками по выборной гонке.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять должное внимание дальнейшему укреплению обороноспособности. Об этом он сказал на встрече с кандидатами, которые принимали участие в выборах президента, передает российское агентство РИА «Новости».

«Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений», – заявил Путин.

«Гуляй Поле» напоминает, что официальной информации Путин на выборах получил поддержку свыше 76% голосов избирателей пришедших к избирательным урнам.

РИА «Новости»