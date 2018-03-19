Швеция вызвала посла России из-за высказывания Захаровой о «Новичке»

Швеция потребовала от России официальных объяснений по поводу предъявленных обвинений в том, что отравляющее вещество использованное против экс-шпиона Скрипаля имеет шведское происхождение. Такое обвинение в адрес Швеции озвучила пресс-секретарь МИД России Захарова.
Министерство иностранных дел Швеции вызывает посла России из-за обвинений в том, что Швеция может быть источником отравляющего вещества, которое использовали в Солсбери. Об этом сообщает «SVT Nyheter».
В шведском МИД подтвердили информацию о вызове посла, но отказались предоставлять подробную информацию.
«Я не могу подробно рассказать о том, что будут обсуждать на встрече», – сказала пресс-секретарь Линн Дувхаммар.
Напомним, глава МИД Швеции Маргот Вальстрём в воскресенье опровергла заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником ядовитого вещества «Новичок».
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на прошлой неделе назвала ряд стран, которые могли быть источником вещества «Новичок». По ее словам, в этих странах с конца 1990-х годов велись исследования по этой тематике.
Кроме Швеции, в список попали Словакия, Чехия, США и сама Великобритания.
Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении «Новичка» Россией.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.
Россия отрицает обвинение в создании «Новичка» и причастности к отравлению Скрипаля.