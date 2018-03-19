Конституционная реформа: коронацию императора назначат на 7 мая

В России сразу после выборов заговорили о конституционной реформе. Впрочем это разговор о необходимости поменять конституцию вели до выборов. Но сразу по объявлению первых результатов выборов президента разговоры на тему возобновились.

Обычно так происходит прощупывание почвы перед грядущими изменениями, как правило их проводят в любом случае, однако в случае общественного одобрения – это превращают в громкую пиар-акцию. В противном случае – все изменения вводят втихаря, не привлекая особо внимания.

Но в настоящее время этот разговор облекают в необходимость поменять устройство государственной власти в России. Рассматриваются несколько альтернативных варианта изменения государственного строя нынешней федерации.

Одним из первых, поздравляя Путина с «победой» на выборах, сегодня об изменении конституционного строя заговорил известный российский пропагандист и московский депутат Эрнест Макаренко. По его словам «победа Путина» сомнений не вызывает, а результат достоин «чемпиона» и никому из политиков в мире путинского «олимпа» достичь не удастся.

«Но мы много денег тратим на выборы, я считаю нам надо вернуть империю и попросить Путина править нами в качестве Императора. Это наш исторический шанс!», – пишет Макаренко у себя в Twitter

Но мы много денег тратим на выборы, я считаю нам надо вернуть империю и попросить Путина править нами в качестве Императора. Это наш исторический шанс! — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) March 18, 2018

Позже Макаренко добавил еще несколько завершающих штрихов в картину прогнозируемого им переформатирования российских институтов власти. Все это укладывается патерналистическую картину «русского мира», столь популярную последние годы в головах московских элит и российского народонаселения.

«Коронация Путина и становление его как императора – это наш шанс на то, чтобы Россия продолжала свой великий путь восстановления и объединения», – подчеркивает депутат.

Коронация Путина и становление его как императора — это наш шанс на то, чтобы Россия продолжала свой великий путь восстановления и объединения. — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) March 18, 2018

К этому можно было бы относиться с иронией, особенно зная репутацию Эрнеста Макаренко, если бы не сопутствующие высказывания других российских деятелей. В частности, схожие мысли высказывает известная пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разродившаяся обильным славословием в адрес «победителя» и обиженно желчными обвинениями в адрес Запада.

«Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками», – написала она в своем блоге на странице в Facebook.

Вообще запад сейчас должен быть в ужасе не от 76 процентов Путина. А от того, что на выборах в России… Опубліковано Margarita Simonyan 19 березень 2018 р.

На этом она, впрочем не остановилась, изливая свои славословия и обосновывая свои симпатии к вождизму пропагандистка в продолжила начатого ранее, обосновывать и саму почву для такой симпатии. Тут она разбирает «дилемму: патриотизм – либерализм», с пропагандистских позиций «русского мира».

«Это вы противопоставили у нас патриотизм либерализму. Хотя, вообще-то, они не должны быть взаимоисключающими понятиями. Это вы сделали так, что в этой ложной дилемме мы выбрали патриотизм», – пишет Симоньян.

Видимо таким образом Симоньян пытается самооправдать свои симпатии к «вождизму». Ведь понимание того, что это совсем не благое дело у нее несомненно есть. И тут конечно палочка-выручалочка в виде «Запада» приходится, как нельзя кстати, для оправдания «вождизма». Мысль проста и понятна: раз вы считаете нас «буками», то мы ими и будем, но виноваты в этом вы, а не мы… Но мы то понимаем, что это – только ширма для планируемых изменений.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нынешние президентские выборы станут последними для России. Взамен должности верховного главнокомандующего будет коллективный орган – государственный совет, а его председатель будет обладать правами президента страны, сообщил «Интерфакс».

«Будет Госсовет – коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, – человек 30-40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», – предрек Жириновский.

Жириновским несомненно двигает обида, на нынешних выборах он не набрал даже полагающихся ему 9-10% голосов. С другой стороны Владимир Жириновский известен своей ролью рупора кремлевских идей. Власть нередко через высказывания Жириновского прощупывает общественное мнение на предмет введения новых законодательных норм.

Ну, что же похоже впереди на ждет еще одно изменение российской конституции, уже превращенной в половую тряпку. Однако на сей раз похоже от нее ничего не оставят, вообще. Вопрос только в том насколько этот процесс сделают публичным…

Впрочем это вопрос риторический – возмущаться-то уже и некому…

Даже, если вместо инаугурации 7 мая – проведут коронацию…

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поле»