Опубликовано заявление ЕС по делу об отравлении экс-шпиона Скрипаля

ЕС потребовало от России незамедлительных ответов на вопросы которые поднимает Великобритания в связи с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что очень вероятно, ответственность за отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля несет Российская Федерация. Об этом говорится в заявлении Совета министров ЕС на уровне иностранных дел, опубликованной в понедельник.

«Европейский Союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», – говорится в заявлении.

Министры подчеркивают, что ЕС шокирован использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России.

«Использование любого химического оружия любым лицом является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах», – говорится в документе.

Евросоюз выдвинул ряд требований к России. В частности, призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые поднимает Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы «Новичок» перед Организацией по запрету химического оружия.

«ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление», – отмечается в документе.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что Польша готова ввести новые санкции против России, в том числе выслать из страны российских дипломатов.

Совета министров ЕС