Украина призывает ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера

Министр иностранных дел Украины Климкин призывает ввести санкции против тех кто продвигает в Европе и США путинские проекты. В качестве примера Климкин приводит экс-канцлера Германии Шредера.

Важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей, в частности, Герхарда Шредера – важнейшего лоббиста Путина во всем мире. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил газете Bild, пишет «Deutsche Welle».

В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

«Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», – подчеркнул глава украинского МИД.

После того, как в 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта «Северный поток». Позднее политик возглавил и совет компании «Северный поток-2», а также совет директоров «Роснефти».

Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод «Северный поток-2» направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России.

Правительство Германии поддерживает строительство газопровода. Недавно канцлер Ангела Меркель заявила, что проект следует рассматривать с экономической, а не политической точки зрения.

«Deutsche Welle»