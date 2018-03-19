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Взгляд

Итоги выборов и бойкота. Мнение участника бойкота

Игорь Эйдман, Facebook
19 марта 2018

Помните, накануне выборов была информация, что Путину постараются обеспечить результат 70 на 70, то есть 70% явки и 70% поддержки. Сейчас стало ясно, что такой план действительно существовал.

Различными методами от тонких политтехнологических приемов, до массовой пропаганды, мобилизации зависимых категорий населения, давления, подкупа и фальсификаций нужный результат был нарисован. Причем явку до искомых 70% при всех усилиях власти дотянуть не смогли (не хватило 2,5%). Но зато план по проголосовавшим за Путина был перевыполнен на 6,6%, пишет Игорь Эйдман, Facebook.

Если бы не было кампании по бойкоту выборов, их результаты принципиально не изменились бы. Путин получил бы чуть меньше голосов, а явка была бы чуть больше.

Итоги выборов и бойкотаПомните, накануне выборов была информация, что Путину постараются обеспечить результат 70 на 70,…

Опубліковано Игорем Эйдманом 19 березень 2018 р.

Например, если предположить, что сознательно бойкотировали выборы 5% избирателей, в случае их участия явка составила бы 72,5%, а Путин получил бы на несколько процентов меньше своего нынешнего результата. При этом итоги голосования за Явлинского и Собчак были бы не столь позорными как сейчас, но все равно достаточно скромными.

Самые предсказуемые выборы

Бойкот имел только символическое значение. Это был нравственный выбор группы избирателей, сознательно отказавшихся участвовать во лжи, в грязном фарсе легитимации диктатуры. Я рад, что был в их числе. Мы с друзьями провели этот день, протестуя против очередной коронации Путина.

Игорь Эйдман, Facebook

Tags: Владимир Путин, выборы, Россия

© Гуляй Поле

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