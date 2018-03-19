Итоги выборов и бойкота. Мнение участника бойкота

Помните, накануне выборов была информация, что Путину постараются обеспечить результат 70 на 70, то есть 70% явки и 70% поддержки. Сейчас стало ясно, что такой план действительно существовал.

Различными методами от тонких политтехнологических приемов, до массовой пропаганды, мобилизации зависимых категорий населения, давления, подкупа и фальсификаций нужный результат был нарисован. Причем явку до искомых 70% при всех усилиях власти дотянуть не смогли (не хватило 2,5%). Но зато план по проголосовавшим за Путина был перевыполнен на 6,6%, пишет Игорь Эйдман, Facebook.

Если бы не было кампании по бойкоту выборов, их результаты принципиально не изменились бы. Путин получил бы чуть меньше голосов, а явка была бы чуть больше.

Итоги выборов и бойкотаПомните, накануне выборов была информация, что Путину постараются обеспечить результат 70 на 70,… Опубліковано Игорем Эйдманом 19 березень 2018 р.

Например, если предположить, что сознательно бойкотировали выборы 5% избирателей, в случае их участия явка составила бы 72,5%, а Путин получил бы на несколько процентов меньше своего нынешнего результата. При этом итоги голосования за Явлинского и Собчак были бы не столь позорными как сейчас, но все равно достаточно скромными.

Бойкот имел только символическое значение. Это был нравственный выбор группы избирателей, сознательно отказавшихся участвовать во лжи, в грязном фарсе легитимации диктатуры. Я рад, что был в их числе. Мы с друзьями провели этот день, протестуя против очередной коронации Путина.

Игорь Эйдман, Facebook