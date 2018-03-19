Молчание и подавленность. Реакция мира на «избирательный рекорд» Путина

Победа Владимира Путина на «выборах» была, мягко говоря, ожидаемой. Но даже при таких условиях большинство западных лидеров застыли в выжидательном молчании. Ни поздравлений с победой, ни полноценных заявлений о нелегитимности выборов Путин не услышал

Вчерашний российский «референдум» – частично об уровне доверия населения Путину, частично о способности его административной машины обеспечить нужный результат – прошел успешно. Теперь миру приходится как-то формулировать свое отношение к четвертому сроку «демократически избранного» российского президента. С чем на самом деле возникает немало сложностей, пишет Роман Федюк на страницах «Depo.Мир» .

Конечно, эти сложности возникают не у всех – Китай, Сербия, Боливия и Куба, а вместе с ними – весь постсоветский «колхоз» сходу поздравили Владимира Путина с победой. Для них ничего не изменилось, и никаких дипломатических телодвижений, кроме формальных поздравлений, делать необходимости нет.

Внешнеполитические ведомства Франции и Британии вместо поздравлений выдали, видимо, заранее заготовленные заявления о том, что они «не признают» выборы в Крыму, как заявил более решительный Париж, считают эти выборы «неприемлемыми», как взвешенно констатировали в Берлине, где не могут «говорить о справедливой во всех отношениях политической конкуренции» на России, но признают, что «Россия также будет нужна для решения крупных международных конфликтов», поэтому «хотят продолжать диалог».

К Германии присоединилась и Австрия. Вполне вероятно, что это не последнее подобное заявление, и какой-то подобный документ рано или поздно удастся принять и на уровне ЕС. Если же нет, то с небольшими вариациями к трем первопроходцам «ограниченного признания» путинского успеха добавятся в течение суток еще с десяток последователей, а откуда-то со стороны Будапешта, возможно, придет и приветственная телеграммка.

А вот США пока хранят таинственное молчание. Даже Твиттер Дональда Трампа пока не сообщил мнение президента США о результатах выборов на России. Одно из двух: или этот результат волеизъявления россиян стал для американской дипломатии сюрпризом, к которому никто не догадался подготовить несколько положенных слов, или решительное молчание и является заранее согласованной реакцией американских властей, для исполнительной ветви которой Россия является настолько токсичной темой, что в любом случае лучше промолчать, чем дать лишний повод для критиков в Конгрессе поговорить на тему чрезмерной любви Дональда к Владимиру. Хотя какого-то заявления со стороны Госдепа во главе со свеженазначенным Майком Помпео избежать Вашингтону, конечно, не удастся.

А в целом приход Путина на четвертый срок правления мир воспринял как неизбежное зло. Которому, конечно, не приходится радоваться. Но и бороться с ним – или, по крайней мере, публично заявить о нелегитимности выборов российского президента – никто, похоже, тоже не собирается.

Потому что даже «домашние заготовки» европейских стран о непризнании результатов выборов в Крыму на самом деле являются скорее политически-медийными маркерами, чем продуманными с позиций международного права заявлениями. Хотя бы потому, что в международном публичном праве начисто отсутствуют нормы поведения с мировыми лидерами, которые были выбраны «частично легитимным» способом.

Как можно вести переговоры с «частично нелегитимным» президентом? Какие требования может – или не может – ставить международное сообщество к России, чтобы исправить ситуацию с нелегитимностью? На все эти вопросы пока нет четкого ответа ни в Европе, ни в США. Соответственно, и все заявления на эту тему, кажется, являются просто способами немного испортить праздник новейшему московскому самодержцу, а не обозначить какую-то позитивную программу действий в отношении России. Что, конечно, само по себе неплохо. Но на очередной шаг скоординированной борьбы Запада с Россией, которая не вчера началась и не завтра, видимо, закончится, все это не очень похоже.

Роман Федюк, «Depo.Мир»