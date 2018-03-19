Перевыборы Путина: голосование соучастников

Перевыборы Владимира Путина – это не голосование сторонников. Это голосование соучастников. Почему же никто не воспротивился творимому беззаконию?

Владимир Путин получил самый впечатляющий результат за все время своего участия в выборах президента России. И вообще – самый впечатляющий результат поддержки за все время проведения выборов президента Российской Федерации, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Ни Борис Ельцин, ни Дмитрий Медведев, ни сам Путин в прошлом не пользовались таким одобрением электората. Страхи путинской администрации относительно низкой явки и относительно невысокого количества голосов, отданных за правителя, не оправдались – если эти страхи, конечно же, вообще были, а не выдуманы наблюдателями.

Может возникнуть вопрос: но почему именно сейчас? Почему не на прошлых выборах, когда экономическая ситуация в стране была намного лучше, не было никаких войн и конфликтов, а была уверенность в завтрашнем дне?

Почему тогда у значительной части россиян – даже и не оппонентов власти – вызывала раздражение «рокировка» Путина и его предшественника Дмитрия Медведева, а сейчас готовность правителя сидеть в Кремле до маразма никакого противостояния уже не вызывает?

А потому, что это – первые выборы «послекрымского» Путина. Путина-агрессора. Путина, который противостоит всему цивилизованному миру, который воюет с ближайшими соседями, который санкционирует химические атаки и кибер-войны. Путина, который сделал всех россиян соучастниками своих политических и военных преступлений.

Голосование за Путина – это не голосование сторонников. Это голосование соучастников.

Даже «маленький человек» ощущает, что в случае смены или поражения режима ему самому придется задать себе вопрос: почему он был свидетелем преступлений?

Почему он не протестовал против убийств и бомбежек? Почему ходил на организованные властью митинги и радовался чужой смерти у телевизора?

Это я уже не говорю о тех, кто в преступлениях Путина участвует непосредственно – силовики, политики, наемники. А у них – семьи, родители, жены, дети. Целая армада, которая живет благодаря войне и убийством. А есть еще армия чиновников, силовиков, бизнесменов, которые живут благодаря коррупции, тому, что обкрадывают соотечественников. И этих – не меньше тех, кто живет благодаря войне.

Все эти люди заинтересованы в том, чтобы Путин правил вечно. Для одних россиян это – залог благосостояния. Для других – лекарство от совести. Интересы совпадают, даже не нужно ничего фальсифицировать. Фальсификация – это удел фактически завоеванных территорий, таких, как Чечня или Крым. А завоеватели голосуют добровольно.

Именно поэтому не нужно задаваться вопросом, мандат на что Владимир Путин получил от своих безответственных сограждан. На то, что захочет он и правящая группировка – на то и получил.

Самое главное – это сохранить благосостояние одних и избавить от угрызений совести других. В рамках этой парадигмы у Владимира Путина большая возможность для маневра – от войны до мира, от конфронтации с Западом до новых договоренностей, от продолжения конфликта с Украиной до поиска решений.

Путину просто нужно выбрать самый оптимальный для себя вариант. Для себя – не для России.

Потому что его соучастники согласятся со всем, что он им предложит. Другой возможности у них уже просто нет – и до его исчезновения из политики не будет.

Виталий Портников, «Espreso.TV»