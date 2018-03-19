Выборы президента России: тайны предвыборной кухни

Трудно сказать, кто из них говорит правду: Навальный или Собчак. Поверяла она ему сердечную тайну насчет «огромных денег», обещанных за участие в выборах, или же он ослышался. Тут могут быть разные мнения.

Собственно, это единственная настоящая интрига, связанная с сюжетом, завершившимся вчера: всенародным переизбранием Владимира Путина. Не считать же таковой предвыборную гонку, – пишет Илья Мильштейн на страницах «Грани.Ru» – в ходе которой любимый президент поставил перед своими соотечественниками сложный только с виду вопрос: вы за мировую войну или против?

А потом еще напал на Англию, чтобы у тех, кто думал уйти от ответа, прикинувшись дурачком, ни малейших сомнений не оставалось. Он спросил внятно и строго, и всякому, кто в последние восемнадцать лет следит за политикой и понимает по-русски, ясно было, как откликнутся избиратели. Разумеется, проголосуют за них обоих: за Владимира Владимировича и за ядерную, ежели враги не угомонятся, войну. Они и не подвели, и цифры, зафиксированные ЦИКом во главе с честнейшей из его председателей, о том свидетельствуют непоправимо.

Бессмысленными представляются теперь и другие споры. Про кандидата Грудинина, например, и его роль в истории русской демократии. Коммунист-миллиардер был таким же спойлером, как и прочие кандидаты, но с особой миссией. Он должен был, набрав довольно много голосов, четко обозначить единственно возможную альтернативу Путину. Если не Путин, то Сталин в его нынешней туповатой и жуликоватой реинкарнации – таков был посыл кремлевской администрации городу и миру, и со своей задачей клубничный олигарх неплохо справился.

А подпирал его, как бы соперничая, чтобы уж совсем покончить с иллюзиями и придушить всякую надежду, испытанный в боях с коммуняками старенький дедушка-фашист Жириновский. То есть радиоактивным пеплом усыпан весь пьедестал, и о чем, казалось бы, спорить двум лучшим, талантливейшим российским оппозиционерам? Но они дискутируют, и мы гадаем: кто прав?

Алексей припоминает даже место и время, где Ксения изливала ему душу: кухня в его квартире, два часа ночи. И очевидец события, жена Юлия, утверждает он, не даст соврать. С другой стороны, если мы что-нибудь точно знаем про Собчак, так это, что она умная и поверять другу-сопернику Навальному столь искрометную тайну вряд ли стала бы, тем более при свидетелях.

Тут что-то не сходится, хотя сама версия относительно Собчак, которая за большие-пребольшие деньги согласилась выступить типа «против всех», отторжения не вызывает. Но такие секреты не принято выбалтывать, тем более на кухне у оппозиционера, увешанной небось микрофонами ФСБ и ЦРУ, а то и ФБК. Ну и непонятно, в конце концов, почему он раньше молчал. Всерьез поссорились они не вчера.

Еще немалый интерес, сегодня чисто теоретический, вызывает вот какая тема: а демократы у нас вообще способны договариваться? Опыт минувших десятилетий, увенчавшихся приходом Путина и его четвертой победой на выборах в осажденной российской крепости, склоняет к мыслям печальным. Опыт завершившихся вчера выборов, в которых и вечный наш либерал-спойлер Григорий Явлинский снова поучаствовал, в качестве живого символа безнадежного раскола, и пародийный Титов вдруг обнаружился и взял свои 0,7%, и Навальный оттянул голоса у Собчак, а она ему помешала насладиться триумфом активного бойкота, и в конце они еще поругались в прямом эфире «Навальный.live» – печальный, говорю, этот опыт указывает на то, что не договорятся никогда.

И будет Навальный мочить Собчак и недолюбливать Гудкова, и будет Гудков клясться в верности Явлинскому и уходить к Собчак, и будет Явлинский проклинать всех, кто не с ним, и все, кто не с ним, будут клеймить Явлинского. До скончания света, который, ежели верить вчерашнему триумфатору и его электорату, не за горами. Так что ребятам, разделившимся в домах своих и яростно и бесконечно выясняющим между собой отношения, недолго еще друг с другом лаяться.

Ребята так и не успеют понять, где живут и азартно играют в политику, и почему за них, вечных аутсайдеров и скандалистов, так неохотно голосуют сограждане. Ребята так и не осознают, какая на них лежит ответственность и что они все творят долгие годы, начиная с тех лидеров, которым выпало прийти к власти в свободной России и бездарно эту власть уступить, и кончая теми, кто проигрывает уже последние бои. Все выясняя, кто там кого предал и кому чего, исповедуясь, поверял на кухне.

Да, но все-таки это интрига: сознавалась Ксения в страшном своем грехопадении или же Алексею это почудилось. Или он, страшно сказать, оклеветал невинную девушку. Ни о чем другом сегодня, после естественной на фоне этих разборок победы Путина, спорить не приходится. Значит, посвятим ближайшие шесть лет решению важнейшей этой проблемы. Если полемика не прервется по причинам, ни от кого, кроме Владимира Владимировича с его генералами, не зависящим, то мы наверняка узнаем правду.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»