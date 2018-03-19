Россия: есть ли жизнь после выборов?

Путин сам предупреждал всех о том, что он собирается делать. Он предупреждал об этом своими словами, а еще в большей степени своими делами. Но жизнь продолжается…

По последним данным, на выборах в воскресенье за действующего президента России проголосовали 76% россиян. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» и главный редактор проекта «Сноб» Станислав Кучер считает уместным обратиться к тем, кто не попал в эту цифру.

Те, кто в воскресенье голосовал за Владимира Путина, равно как и те, кому от результата ни холодно, ни жарко, могут не отвлекаться на эту реплику. Она – для узкого круга тех, кто сейчас испытывает неприятные эмоции и задается вопросом, как жить дальше. Судя по репликам в соцсетях, таких больше, чем я себе представлял.

Во-первых, вас предупреждали. И о том, что вертикаль власти – это всерьез и надолго. И о том, что строительство этой вертикали невозможно без превращения страны в авторитарное государство. И о том, что Путин – из тех людей, кто, получив, по сути, неограниченную власть, скорее всего, будет ее укреплять и удерживать столько, сколько позволит ему здоровье.

Предупреждали обо всем этом с начала нулевых журналисты – и те, кто в результате зачистки информационной поляны быстро лишился федеральной трибуны, и те, кто, вовремя «переобувшись», превратился в яростных апологетов режима. Предупреждали правозащитники, предприниматели, политики – не только оппозиционные, но и так называемые системные.

Но, главное, нас всех предупреждал о планах на будущее сам Путин – своими делами и словами. Причем если на заре правления в его публичных речах при желании и можно было уловить разные смыслы, то уже в 2010-2011 годах он выражался настолько ясно и недвусмысленно, что мне – уверен, не мне одному – любые надежды условных либералов напоминали анекдот про мужа, нанявшего частного сыщика следить за своей женой.

Ну, вы помните: сыщик рассказывает мужу, как видел жену с другим мужчиной, как они сходили в ресторан, пришли пьяные в гостиницу, зашли в номер, включили музыку, выключили свет, задернули шторы, а потом сыщик ничего не видел, и ревнивый муж воскликнул: «Черт! Опять эта неопределенность!»

Предупрежден – значит вооружен. То, что те, кто не хотел жить в России при Путине, этим оружием не воспользовались вообще или воспользовались неуклюже, исключительно их заслуга.

Второе, о чем стоит вспомнить, вытекает из первого. Превращение президента из чиновника в самодержца – наших общих рук дело. Собственно, я не знаю, кто больше сделал для очередного триумфа Путина – его сторонники или политические противники, так называемая оппозиция. Не сумев за 18 лет ни разу между собой договориться и объединиться, противники Путина дискредитировали и самих себя, и саму идею реальной оппозиции, а к марту 2018-го выродились ровно в то, что мы наблюдали на так называемых теледебатах. На месте Путина я бы им всем сейчас вручил государственные награды. В Кремле.

Теперь о том, почему, держа в голове первые два пункта, не стоит впадать в уныние. Во-первых, уныние – не только смертный грех, но и нездоровое, крайне бесполезное состояние, делающее слабее вас и сильнее ваших противников. Во-вторых, новый срок Путина, как ни парадоксально, открывает новые возможности для самореализации в самых разных сферах.

Если вы боец, и заплывы против течения – ваша стихия, о таких условиях можно только мечтать. Если вы уверены, что беда России – патерналистское сознание ее народа, которое нужно менять, и вы готовы пахать на ниве просвещения, как «раб на галерах» – вы обеспечены любимым делом на несколько жизней.

Та же перспектива – если вы сторонник идеи «стань переменами, которые хочешь видеть вокруг». Вы давно подумывали об эмиграции, но не решались, надеясь непонятно на что? Что же, момент воистину идеален. Все понятно как минимум на шесть лет вперед. Тем более, что авторитарные режимы подобного типа не препятствуют эмиграции несогласных, а, наоборот, поощряют ее.

Короче, если не ныть, а грамотно подойти к планированию собственного будущего и учесть ошибки прошлого, ближайшие годы могут стать самыми яркими и насыщенными в вашей жизни. Вне зависимости от того, сколько лет, детей или денег у вас за душой. Просыпаться и, перестав надеяться на чудо, брать жизнь в свои руки никогда не поздно.

Станислав Кучер, «КоммерсантЪ FM»