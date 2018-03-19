Самые предсказуемые выборы

Вот и все. Наконец-то закончились самые предсказуемые и неинтересные выборы в истории современной России. Интриги было всего лишь две: сколько процентов Путину нарисуют по всей России и сколько ему намалюют в Крыму.

Судя по обеим цифрам холуи перестарались в раболепии. «Скажи дураку молиться, так он лоб расшибет» — тот самый случай. Уже за несколько дней до голосования стало понятно, что изо всех сил будут пытаться побить прежние рекорды электоральных симпатий Путину. В социальные сети просачивались документы, обязывающие всяких бюджетников и связанных с государством сотрудников частных компаний явится на выборы. Значок «Я голосовал на выборах президента России» стал элементом отчетности простых работяг перед начальством.

Явку увеличивали всевозможными способами. Тут тебе и распродажа по сниженным ценам всяких деликатесов прямо рядом с избирательными участками, и разъезжающие по улицам городов агитационные автомобили, зазывающие прийти и совершить акт волеизъявления. Высокая явка и высокий процент поддержки Путина в нынешней геополитической ситуации это демонстрация миру того, что Россия сплотилась вокруг Владимира Владимировича и всецело доверяет его курсу. Поэтому кремлевской обслуге пришлось поднатужиться и поднапрячься, не гнушаясь самых грязных избирательных технологий.

Совершенно неважно, сколько на этих выборах набрал клубничный оппозиционер Павел Грудинин. Не имеет значения, что ветеран политической клоунады Владимир Жириновский в очередной раз стал третьим в президентской гонке. До лампочки результат Ксении Собчак, недопуск к участию Алексея Навального и жалкие потуги Бабурина, Титова и Сурайкина.

Основное в этой кампании совсем другое и едва заметное. Вечером сразу после голосования я внимательно просматривал в социальных сетях страницы российских знакомых, причастных к избирательному процессу. Так вот что удивило: наблюдатели писали о том, что уже готовятся праздновать; журналисты демонстративно откупоривали бутылки с шампанским; активисты танцевали, обсыпаясь конфетти. Т.е. беспристрастностью и не пахло.

Только радость моих знакомых имеет весьма печальную природу. У них просто сложилось заблуждение, что если Путин перестанет де-факто быть президентом, то сразу исчезнет колбаса с прилавков, закроются кофейни, перестанет функционировать аэропорт «Шереметьево», исчезнет наличность в банкоматах и все вернется к беспросветной ситуации 1991 года.

Люди уже просто не понимают, что может быть жизнь и без Путина. Ими овладел панический страх. Они бояться, что с уходом Путина наступит неизвестность. Российский народ сам себя загнал в психологическую обманку: все хорошее в стране они ассоциируют непосредственно с личностью Путина, а все плохое с «происками внешнего врага».

В головах подавляющего большинства россиян царит ну просто смехотворная иллюзия: негатив никак не прилипает к Путину, а вот все положительное фантастическими конструкциями связывается с деятельностью Владимира Владимировича. Непролазные топи вместо дорог потому, что работяги ленивые и чиновники нерасторопные, а соседка родила тройню исключительно из-за того, что Путин распорядился в свое время ввести материнский капитал. В общем, труднообъяснимая здоровому уму рационализация.

А вот «Ночь выборов», проводимая в «Известия – Hall», это вообще что-то с чем-то. Эдакий новогодний голубой огонек, только вместо Пугачева с Галкиной на арене политические шуты. Тут и записная ура-патриотка Мария Катасонова, и либеральная фурия Мария Баронова. И несмешные клоуны-пранкеры Вован и Лексус. И выдворенный из Донецка карманный наполеончик Константин Долгов. Все улыбаются, чокаются бокалами, веселятся. Толкают дежурные речи перед телекамерами останкинских телеканалов.

Эта публика – безусловные выгодоприобретатели режима Путина. И они за Путина пасть порвут любому, потому что до него они были никем, а при нем они стали всем. Только они это не вся Россия. Они радуются, что сохранил позиции их верховный кормилец. Они довольны, потому что еще энное количество лет будут сыты, обуты и на слуху. А вот то, что у большинства россиян не будет прав и свобод, их совершенно не волнует.

Восемнадцать лет Путин уже по сути правит Россией. Приплюсуем к этому сроку еще шесть лет. Получаем в итоге двадцать четыре года у власти. Простите, но в данном случае напрашивается сравнение уже с не с Брежневым, а со Сталиным. Усатого упыря из Кремля вынесли только вперед ногами, при жизни власть он так и не отдал никому.

Так вот аналогии со Сталиным вполне уместны – культ личности, демонстративное обожание массами, репрессии инакомыслящих деятелей культуры, громкие политические убийства, ставка на силовиков, построение закрытого общества, постоянное держание социума в состоянии тревоги и опасности. При Сталине все это люди считали нормой и необходимостью. Но как только Сталин умер, то у народа моментально спала пелена с глаз.

Правление Сталина признали жестокой диктатурой, перемалывающей в пыль простых людей. Мигом сбросили все памятники Сталину, показательно осудили его политическое наследие. Только вот в современной России до этого исторического этапа еще ой как далеко. Проспект Путина в Грозном пока нескоро будет переименован.

Путин версии 2018 года прежде всего геополитический президент. Когда дело касается внутрироссийских проблем, то заметна скука на его лице, но как-то дело доходит до внешней политики, то Путин моментально оживляется. Предсказывание возможных вариантов поведения Путина давно уже стало уделом психиатров, а не политических экспертов, поэтому я воздержусь от каких-либо прогнозных суждений.

Теперь на повестке дня вопрос инаугурации и нового правительства. Эксперты чаще всего говорят, что Дмитрий Медведев сохранит кресло премьер-министра, а вот касаемо возможных обладателей министерских портфелей спектр мнений разнится. Украинцам в данном случае остается только запастись терпением и ждать перестановок в высших эшелонах российской власти.

Глядишь путинская секира наконец-то найдет шею Суркова и отрубит дрянную голову, принесшую столько бед Украине. Ну а пока у россиян эйфория, потому что символ их сомнительной стабильности сохранил свой пост. Лучше пройдите мимо российского контента о выборах и не засоряйте им голову – практической пользы от этой информации никакой, а вот смрадный душок имеется.

Выбрали россияне Путина в очередной раз? Ну, как говорится, скатертью дорога! Бачылы очи що купувалы! Кушайте на здоровье и смотрите не обляпайтесь!

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»