Нет у России другого пути, кроме вечной вертикали, – эксперт

Результаты и последствия президентских выборов в России хорошо укладываются в крылатое выражение Черномырдина: «Некоторые думают, что после выборов что-то будет. А после выборов не будет ничего. И это жизнь».

Владимир Путин рассказал о планах на перспективу: по словам избранного президента, после инаугурации возможны изменения в правительстве. На вопрос об участии в выборах в 2030 году – именно тогда по Конституции он снова сможет баллотироваться – Путин ответил отрицательно. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что особых изменений в жизни страны ждать не стоит.

Организаторов кампании, наверное, можно поздравить – справились. Практически все поставленные задачи выполнены. Главный кандидат победил с высоким результатам. Этот показатель увеличивается от выборов к выборам – значит, популярность лидера государства растет. А ядерный путинский электорат расширяется. По-другому быть просто не может по определению.

Либеральная внесистемная оппозиция показала полную ничтожность: разругались, причем прямо в день выборов. Системный кандидат Павел Грудинин занял второе место: с одной стороны, это достижение; с другой – вряд ли он сможет претендовать на статус политика федерального масштаба. То есть конкурировать с действующим президентом не может.

Что касается Ксении Собчак, то победители ей по-отечески намекают: не стоит расстраиваться, у вас все еще впереди, Ксения Анатольевна, вы же молоды и перспективны. Не делайте ошибок – и сможете стать новой системной оппозицией.

Алексей Навальный в выборах не участвовал, поэтому его нельзя считать проигравшим. В этом его главное отличие от других горе-кандидатов. Зато всех, кто не пришел к урнам, вполне может записать в свои сторонники. Если же перевести проценты явки в конкретных людей, получится вполне себе хорошая и интересная цифра. Остальное можно списать на фальсификации. Для него было бы хуже участвовать и набрать голосов в пределах статистической погрешности. Так что и с Навальным не все так плохо. Он же тоже часть политического ландшафта, хочет он этого или не хочет. И, возможно, так или иначе нужен вертикали.

Владимир Путин намерен встретиться со своими соперниками, послушать их конструктивные предложения по будущему страны. Злые языки говорят, что каждый может получить от победителя некую должность. В частности, Грудинина прочат в губернаторы, Явлинского – в переговорщики по Украине.

А теперь главное: что изменится в новом политическом цикле с условным названием «Путин 4.0»? А ничего. Весь смысл в том, что никаких глобальных изменений быть не может. Это сродни потрясениям, а у нас – стабильность. Власть не меняется, работает – значит, все хорошо. Цифры сами видите – нынешний курс поддерживает абсолютное большинство избирателей. Возможна точечная перенастройка – скажем, появление нескольких новых лиц в правительстве. И на этом все.

Единственной интригой является вопрос, что будет через шесть лет. Может ли состояться передача полномочий преемнику? Или Россию впоследствии объявят парламентской республикой или монархией? Или возродится Советский союз – в каком-нибудь новом интересном варианте, чтобы лидер остался бы у руля на очередной срок властных полномочий?

Но это все рассуждения. Есть задачи сегодняшнего дня – например, как сделать так, чтобы окружение вокруг нас не было таким враждебным. И где взять деньги на очередные майские указы. И чтобы чиновники не воровали, и число бедных бы не росло. И чтобы в мире нас уважали, а не боялись. И вот здесь нам дают понять – вы свой выбор сделали. Остальное – наша забота. В любом случае без нас, власти, пропадете. Вы же не хотите в 90-е или как на Украине. Так нет у России другого пути, кроме вечной вертикали, и результаты других кандидатов тому подтверждение – сами же выбираете.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»