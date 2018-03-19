Приоритет целей: разработка самолетов-радаров для ВСУ

В Украине совсем недавно начались реальные шаги в деле усиления и модернизации наличного парка Военно-воздушных сил. Один из приоритетных вопросов – созданию собственного авиационного комплекса ДРЛО.

В этом плане крайне важна программа по созданию собственного авиационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), который необходим не сколько для авиации, но прежде всего для береговой обороны, особенно оглядываясь на темпы реализации нашей ракетной программы, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Ведь появление на вооружении такой противокорабельной ракеты, как «Нептун» (не важно в береговом, авиационном или корабельном варианте или в трех) сразу поставит вопрос – а чем будем обнаруживать цель? Визуально? Единственным реальным вариантом в этом случае является наличие связки: самолет ДРЛО – наземная система наведения.

Причем для полноценного перекрытия зоны в 250-300 км от центра дежурства необходимо как минимум два самолета, которые в силу специфики установленной РЛС должны ходить на встречных курсах. Поэтому, учитывая готовности техники и резервирования, общее количество необходимых для ВСУ самолетов ДРЛО стоит оценивать в пять-шесть единиц.

Естественно, что создание и эксплуатация таких самолетов безумно дороги, и специализированные машины разрабатываются и выпускаются только в России и США, остальные страны (а их на сегодня немало, включая Турцию, Израиль) довольствуются вариантами установки на имеющуюся базу (как правило, это среднемагистральные и региональные лайнеры и легкие транспортники – поменьше и попроще в эксплуатации). Вполне очевидно, что по этому пути должна пойти (и идет) Украина, тем более что база в виде работающего АНТК «Антонов» и Харьковского авиазавода есть. Да и кое-какой опыт проектирования тоже.

Еще в советские времена на базе Ан-72 была попытка создания легкого самолета ДРЛО в формате Ан-71. Однако в 1990 г. от программы отказались в пользу более мощной системы на базе Ил-76-А-50 (который и поныне составляет основу парка таких самолетов в ВКС РФ).

Первая попытка создать собственный авиационный комплекс была предпринята в 1992-1994 гг. – это был проект «Ярило». Тогда пытались разработать проект установки одной из РЛС НИИ «Квант» на один из самолетов Антонова. Однако из-за возникших проблем (недостаточный опыт, принятие неудачных решений и нехватка комплектующих) проект был закрыт на уровне эскизного.

Вторая волна серьезных работ в этом направлении началась в 2016 г. Так, в августе командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Дроздов в интервью изданию «Народна армія» заявил о начале работ по проектированию нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе перспективного самолета Ан-178.

Тогда же были озвучены и некоторые характеристики – время барражирования до 10 часов, дальность обнаружения наземных целей – до 450 километров. Судя по прорисовкам «на щит» была поднята тема «советского» Ан-71 с размещением антенного поста РЛС в дискообразном обтекателе, закрепленном на киле, имеющем обратную стреловидность.

А через год ГП «Антонов» представило свою концепцию нового самолета раннего предупреждения и управления для Воздушных сил. Причем тут не только изменилась база – теперь это был Ан-148, но и сама концепция. Теперь предполагается размещение антенны РЛС на специальном пилоне продольно над фюзеляжем. Такая схема вполне работоспособная и ныне используется на десятках зарубежных аналогов типа Saab GlobalEye.

Как утверждает разработчик, новый самолет будет иметь максимальную дальность более 400 км и дальность обнаружения целей размера истребителя – 350 км при работе в обстановке плотного радиоэлектронного противодействия и низких высотах полета целей. При этом специально подчеркивается, что система способна отслеживать множественные воздушные и морские загоризонтные цели и обеспечивает покрытие высот до 25 км, с круговым охватом и возможностью морского наблюдения.

Однако все эти проекты упираются в одну, но большую проблему – отсутствие собственной РЛС. Как показывает мировой опыт, одна такая РЛС будет стоить $50-70 млн и ее интеграция может стоить до 80% цены готового самолета. И это еще в том случае, что нам кто-то продаст такую высокотехнологическую продукцию.

В этом плане вероятность увидеть в строю другой так нужный для страны самолет – радиолокационной разведки исключительно наземных и надводных целей. Такой более дешевый вариант самолета ДРЛО разрабатывался в СССР на базе все того же Ан-72 (проект «Циркон») с установкой двух РЛС бокового обзора по бокам фюзеляжа с антеннами большой площади.

После распада СССР две опытные машины (из четырех переоборудованных) так и остались в Украине и по состоянию на 2014 г. гнили на территории завода «Авиант» (Киев-Святошин). В Советском Союзе предполагалось использовать эти машины совместно с ударными наземными комплексами типа РСЗО и оперативно-тактические ракеты типа «Точка».

На первый взгляд, тут проблем меньше – подобные РЛС производит все та же запорожская «Искра», база – тот же Ан-148.

Таким образом, можно говорить, что создание авиационного комплекса дальней радиолокационной разведки и наведения вполне по силам нашей промышленности. Правда, не факт, что нашему бюджету по силам финансирование этой программы – один самолет с учетом проектирования может стоить до $300 млн, плюс стоимость наземного комплекса для приема и обработки данных. И, естественно, проект не может быть реализован без помощи западных партнеров, так как наша элементная база на сегодня не позволяет создать конкурентоспособные средства обнаружения.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»