Возражения России в деле Скрипаля все абсурднее, – Джонсон

Глава британского внешнеполитического ведомства указал на все большие несуразности российских версий относительно непричастности к отравлению экс-шпиона Скрипаля.

Глава МИД Великобритании заявил, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Скрипаля. Об этом он заявил в понедельник перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает «Европейская Правда».

«Российские возражения становятся все более абсурдными. Один раз они говорят, что никогда не делали» Новичок «. В другой раз, что долали «Новичок», но все его запасы были уничтожены. Еще в другой раз они говорят, что разрабатывали «Новичок», все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию», – заявил Джонсон.

«Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая русская стратегия скрыть иглу правды в стоге лжи и затмения», – добавил британский министр.

В своем Twitter Джонсон также сообщил, что обсуждает инцидент в Солсбери с европейскими коллегами и министром иностранных дел Украины Павел Климкин.

Discussing the Salisbury incident this morning European colleagues and Ukrainian FM @PavloKlimkin. Very strong support from our allies, friends, and partners for UK response pic.twitter.com/7C8quvXkIz — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2018

«Очень сильная поддержка ответа Великобритании со стороны наших союзников, друзей и партнеров», – написал он.

Напомним, посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что источником происхождения ядовитого вещества может быть британская научно-исследовательская лаборатория.

Заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что Великобритания могла получить токсическое вещество «Новичок» от США.

Стокгольм отвергает заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником ядовитого вещества «Новичок», использованной для отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Как известно, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

«Европейская Правда»