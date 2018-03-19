Известный французский киноактер поддержал своим личным участием российские президентские выборы, проголосовав на камеры российских телеканалов и журналистов.

Французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже. Он пришел на избирательный участок около 10:20 воскресенья, сообщает РИА «Новости».

Депардье быв в кожаной куртке и темных очках, хотя в Париже была непогода.

На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актер ответил, что «с патриотическими, с чувством любви к России». Свой бюллетень в урну для голосования актер опустил под пристальным «взглядом» камер российских телеканалов и журналистов.

Пожалуй, это единственное у меня на сегодня — гражданин Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже. Опубліковано Andreï Vaitovich 18 березень 2018 р.

Как известно, Жерар Дэпардье получил российское гражданство в соответствии с указом главы России Владимира Путина от 1 января 2013 года.

«Гуляй Поле» напоминает, что главы МИД Франции и Германии заявили о непризнание результатов российских президентских выборов в Крыму.

РИА «Новости»