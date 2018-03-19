Германия и Франция заявили о непризнание результатов выборов в Крыму

Соответствующие заявления сделали главы внешнеполитических ведомств двух стран. ЕС так же отказывается признавать результаты российских президентских выборов в Крыму.

Новый глава МИД Германии Гайко Маас назвал неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осудил попытки легитимации аннексии. Об этом сообщает собственный корреспондент «Европейской Правды» в Брюсселе.

«Результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы», – заявил он перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

«Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлемо», – подчеркнул глава немецкого МИД.

Он добавил, что Германия не поддерживает действия по легитимации аннексии полуострова.

Маас также отметил, что в связи с этим Россия останется сложным партнером. В то же время сотрудничество с РФ является необходимым для решения крупных международных конфликтов, говорит министр.

«Вместе с тем от России ожидаться конструктивный вклад», – сказал он.

Глава немецкой дипломатии также сообщил, что на заседании министров будет обсуждаться украинский вопрос.

«Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ», – отметил министр.

В свою очередь Франция так же не признает выборы президента Российской Федерации на территории Крыма и выражает поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

«Через 4 года после незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Франция не признает организацию выборов президента России на территории Крыма.

«Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар», – говорится в заявлении.

«Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общине и призывает освободить всех людей, задержанных с нарушением международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма», – добавляет МИД Франции.

Также сообщается, что 22 и 23 марта глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Киев, где проведет переговоры с украинской властью, в частности относительно ситуации на Донбассе.

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведения выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове

«Европейская Правда»