«Выборы» в оккупированном Крыму – «филькина грамота», – Порошенко

Президент зробив заяву щодо проведення так званих "виборів" в окупованому Росією Криму: Вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони зазнавали. Їм погрожували, примушували, зазивали на так звані дільниці подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно засвідчив – Крим – це Україна!!!Ані зафіксована "явка", ані намальований "результат" не відповідають реальній активності мешканців півострова. Оприлюднені офіційні "дані" є ні чим іншим, як фальсифікацією. Говорячи відомим російським фразеологізмом, — "фількіна грамота". Її Кремль буде тепер використовувати в гібридній інформаційній війні, що він веде не лише проти України, а проти усього світу. Ми посилимо наші зусилля, у тому числі в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій, для того, щоб покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму. Легітимність президентських виборів в РФ та нібито обраного на них кандидата ставиться під сумнів не лише незаконним проведенням голосування в тимчасово окупованому Криму. Це в цілому був політичний фарс, який не має нічого спільного із виборами у демократичному розумінні цього процесу. Це був вибір без вибору, без реальної політичної конкуренції, без свободи слова, без рівних можливостей. Закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль. І не тільки за агресію проти України, а й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії.

Опубліковано Святославом Цеголком 19 березень 2018 р.