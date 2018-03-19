«Выборы» в оккупированном Крыму – «филькина грамота», – Порошенко

Порошенко назвал выборы президента России, проведенные, в том числе, и в оккупированном Крыму попыткой легализовать оккупацию на международном уровне. Это элемент «гибридной» войны которая Россия ведет против всего мира.
Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму. Об этом он заявил в своем обращении, видео которого опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
«Говоря известным российским фразеологизмом, это – «филькина грамота», – сказал Порошенко.
Он поблагодарил международных партеров Украины за «четкую и бескомпромиссную позицию», озвученную накануне незаконных выборов о том, что их результаты не будут признаны.
Президент зробив заяву щодо проведення так званих "виборів" в окупованому Росією Криму: Вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони зазнавали. Їм погрожували, примушували, зазивали на так звані дільниці подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно засвідчив – Крим – це Україна!!!Ані зафіксована "явка", ані намальований "результат" не відповідають реальній активності мешканців півострова. Оприлюднені офіційні "дані" є ні чим іншим, як фальсифікацією. Говорячи відомим російським фразеологізмом, — "фількіна грамота". Її Кремль буде тепер використовувати в гібридній інформаційній війні, що він веде не лише проти України, а проти усього світу. Ми посилимо наші зусилля, у тому числі в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій, для того, щоб покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму. Легітимність президентських виборів в РФ та нібито обраного на них кандидата ставиться під сумнів не лише незаконним проведенням голосування в тимчасово окупованому Криму. Це в цілому був політичний фарс, який не має нічого спільного із виборами у демократичному розумінні цього процесу. Це був вибір без вибору, без реальної політичної конкуренції, без свободи слова, без рівних можливостей. Закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль. І не тільки за агресію проти України, а й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії.
Опубліковано Святославом Цеголком 19 березень 2018 р.
Президент также поприветствовал решение ОБСЕ и других международных партнеров не участвовать в наблюдении за голосованием на полуострове.
«Ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма», – отметил он.