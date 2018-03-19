Нацлидер России набрал почти 60 миллионов голосов на выборах

После обработки свыше 99% избирательных бюллетеней действующий российский нацлидер получил поддержку свыше 76% избирателей. Официальная явка избирателей составила свыше 67%.

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) проводит брифинг по итогам сотоявшихся президентских выборов. Комиссия озвучит результаты голосования. Об этом сообщает РИА «Новости» в прямой трансляции из ЦИК РФ

Отмечается, что итоги являются предварительными.

Явка на выборах, по предварительным данным, составляет 67,47 процента.

После обработки 99,84 процента бюллетеней действующий глава государства Владимир Путин получил рекордную в своей карьере политическую поддержку 76,6 процента избирателей – за него отдали свои голоса более 56,2 миллиона граждан.

Второе место достается кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, а третье занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Далее следуют телеведущая Ксения Собчак, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Сергей Бабурин, по предварительным данным, замыкает список.

РИА «Новости»