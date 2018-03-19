123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Нацлидер России набрал почти 60 миллионов голосов на выборах

РИА «Новости»
19 марта 2018

После обработки свыше 99% избирательных бюллетеней действующий российский нацлидер получил поддержку свыше 76% избирателей. Официальная явка избирателей составила свыше 67%.

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) проводит брифинг по итогам сотоявшихся президентских выборов. Комиссия озвучит результаты голосования. Об этом сообщает РИА «Новости» в прямой трансляции из ЦИК РФ

Отмечается, что итоги являются предварительными.

Явка на выборах, по предварительным данным, составляет 67,47 процента.

После обработки 99,84 процента бюллетеней действующий глава государства Владимир Путин получил рекордную в своей карьере политическую поддержку 76,6 процента избирателей – за него отдали свои голоса более 56,2 миллиона граждан.

Результаты выборов выборов в России.

Второе место достается кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, а третье занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Далее следуют телеведущая Ксения Собчак, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Сергей Бабурин, по предварительным данным, замыкает список.

РИА «Новости»

Tags: Владимир Путин, выборы, Россия

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены