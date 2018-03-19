Путин заявил о непричастности России к отравлению экс-шпиона Скрипаля

Нацлидер России утверждает о том, что все химическое оружие в России было уничтожено под контролем международных наблюдателей. Он так же подчеркнул, что применение боевого отравляющего вещества привело бы к смерти пострадавших.

Президент России Владимир Путин отрицает причастность его страны к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом пишет «Радио Свобода».

«Что касается той трагедии, я узнал о ней из СМИ и первое, что приходит в голову – если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт … В России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», – сказал Путин.

Как известно, экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработали в России.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля. Он добавил, что Великобритания могла быть источником газа «Новичок», которым отравили экс-шпиона и его дочь.

Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственной за отравление бывшего российского шпиона.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

«Радио Свобода»