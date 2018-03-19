Путин готовит смену состава кабинета министров России

Все изменения в составе российского правительства будут осуществлены после инаугурации российского нацлидера, которая пройдет в мае. Не исключена и замена премьер-министра Медведева.

Путин анонсировал перестановки в российском правительстве. Смена состава в российском кабинете министров пройдет после инаугурации, заявил президент Владимир Путин журналистам в своем избирательном штабе, передают РИА «Новости».

«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», – сказал глава государства.

Путин добавил, что с настоящего момента займется подбором кандидатуры премьер-министра.

«Что касается председателя правительства, правительства в целом я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов», – добавил он.

«Все изменения будут объявлены после инаугурации», – подчеркнул Путин, добавив, что пока не планирует конституционных реформ.

РИА «Новости»