Собчак предлагали огромные деньги за выдвижение на выборах, – Навальный

Навальный рассказал о разговоре с Собчак до выборов, подчеркнув, что по ее собственному признанию ей предлагали «огромные деньги за выдвижение» кандидатом в президенты России.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил в прямом эфире на своем канале в ютубе, что Ксения Собчак обсуждала с ним выдвижение своей кандидатуры, и что ей якобы предлагали «огромные деньги» за участие в выборах. Об этом рассказывается в сюжете «#Невыборы2018» посвященном теме российских выборов на YouTube-канала «Навальный LIVE»

О деньгах за участие в выборах Навальный сказал во время спора с Собчак.

— Ты приехала ко мне домой в 2 часа ночи и дословно сказала, сидя у меня на кухне и распивая чай «мне предлагают огромные деньги за выдвижение».

— Ты врешь сейчас, я сказала совершенно не так. Это неправда. В твоей квартире много прослушки.

— Я надеюсь, она когда-нибудь будет опубликована и тебе будет очень стыдно

— Я так не говорила, это вранье.

— Ты лжешь в каждом своем слове. Ты участвуешь в этом – я не знаю, за деньги, за должность, как ты сказала мне и Юле, за те огромные деньги, которые тебе предлагали, ты сейчас, даже если мы отбросим это, лицемеришь, когда говоришь о едином кандидате от оппозиции.

"Дословно сказала, сидя у меня на кухне и распивая чай "мне предлагают огромные деньги за выдвижение", – @navalny рассказал о разговоре с Собчак перед выборами. @xenia_sobchak обвинила его во лжи https://t.co/1Su9UYGaNF pic.twitter.com/9Bx9SKqKIJ — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 18, 2018

Кроме того, Навальный ответил отказом на предложение Собчак сотрудничать после выборов. Кандидат в президенты объявила, что создает партию с политиками Дмитрием Гудковым и Андреем Нечаевым.

«Это не какая-то несправедливость. Это была грандиозная махинация, и ты участвовала в этом всем, тебя допустили на выборы для того, чтобы срывать наш бойкот. И ты, безусловно, являешься частью лживой, фальсифицирующей схемы, в чем я очень сильно разочарован. Ты сейчас говоришь «давай сотрудничать». Классно звучит! Я буду судить тебя, Ксения, по делам. Все твои дела на настоящий момент отвратительны, уж извини меня. Абсолютно лицемерные, и сколько бы ты не сказала прекрасных слов про общее дело – это не общее дело, мы занимаемся, конечно, разными делами», – объяснил Навальный свой отказ.

Алексей Навальный, «Навальный LIVE»