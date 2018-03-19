Братский НАРОД? На выборах в России 97% проголосовали «ЗА» оккупацию Украины

Лишь Явлинский и Собчак, говорили, что Крым аннексирован незаконно, эту проблему надо решать, а с Донбасса однозначно убираться. За этих двоих проголосовали 3%.

Я бы хотел, чтобы каждый гражданин Украины, имеющий работающий мозг, увидев результаты выборов президента РФ, окончательно и четко усвоил, что Россия есть вражеская страна, пишет на своей странице в Facebook Сергей Запорожский.

В той или иной мере оккупацию территории Украины поддерживает 97% россиян.

Я бы хотел, чтобы каждый гражданин Украины, имеющий работающий мозг, увидев результаты выборов президента РФ,… Опубліковано Сергеєм Запорожским 18 березень 2018 р.

Нет никаких даже 14% граждан со здравым смыслом, честью и совестью.

Лишь два кандидата в президенты, Явлинский и Собчак, говорили, что Крым аннексирован незаконно, эту проблему надо решать, а с Донбасса однозначно убираться.

За этих двоих проголосовали 3%.

Тему «зомбированных братьев и сестер» считаю закрытой. И далее вредной. 97% врагов. Которые все понимают. ЦИК РФ подтверждает.

Что делают с врагом? Все знают.

Хорошо, что для этого есть современные экономические методы, поддержка Запада и президент Путин.

Да, я остаюсь убежденным в том, что именно он внесет наибольший вклад в развал страны-оккупанта.

Западу и Украине выбор россиян не оставил выбора.

Разговоры окончены.

Они получат то, что выбрали.

Сергей Запорожский, Facebook