Братский НАРОД? На выборах в России 97% проголосовали «ЗА» оккупацию Украины

Лишь Явлинский и Собчак, говорили, что Крым аннексирован незаконно, эту проблему надо решать, а с Донбасса однозначно убираться. За этих двоих проголосовали 3%.
Я бы хотел, чтобы каждый гражданин Украины, имеющий работающий мозг, увидев результаты выборов президента РФ, окончательно и четко усвоил, что Россия есть вражеская страна, пишет на своей странице в Facebook Сергей Запорожский.
В той или иной мере оккупацию территории Украины поддерживает 97% россиян.
Я бы хотел, чтобы каждый гражданин Украины, имеющий работающий мозг, увидев результаты выборов президента РФ,…
Опубліковано Сергеєм Запорожским 18 березень 2018 р.
Нет никаких даже 14% граждан со здравым смыслом, честью и совестью.
Лишь два кандидата в президенты, Явлинский и Собчак, говорили, что Крым аннексирован незаконно, эту проблему надо решать, а с Донбасса однозначно убираться.
За этих двоих проголосовали 3%.
Тему «зомбированных братьев и сестер» считаю закрытой. И далее вредной. 97% врагов. Которые все понимают. ЦИК РФ подтверждает.
Что делают с врагом? Все знают.
Западные страны хотят относиться к Крыму по балтийской модели
Хорошо, что для этого есть современные экономические методы, поддержка Запада и президент Путин.
Да, я остаюсь убежденным в том, что именно он внесет наибольший вклад в развал страны-оккупанта.
Западу и Украине выбор россиян не оставил выбора.
Разговоры окончены.
Они получат то, что выбрали.
Сергей Запорожский, Facebook