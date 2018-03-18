Россия может устроить вооруженные провокации в странах Балтии

Возможно что Кремль и лично Путин мечтают о маленькой победоносной войне против НАТО. В тоже время в Кремле понимают, что это крайне рискованная история.

Тем не менее независимый аналитик, экс-глава Московского бюро BBC Константин Эггерт не исключает некой короткой военной акции неких вооруженных людей без знаков различия в приграничных районах стран Балтии под каким-нибудь предлогом. Об этом он рассказал в своем интервью «Деловой Столице».

«Обида, нанесенная русскоязычному населению, или «провокация» НАТО. Расчет это может быть такой – блиц-акция в течение одного-двух часов приведет к тому, что в НАТО просто не успеют среагировать. А постфактум те же греки, итальянцы, французы начнут говорить: «Что же нам Третью мировую войну начинать из-за того, что какие-то человечки захватили полицейский участок где-нибудь в Эстонии на час?», – отмечает экстперт.

Такая реакция, по мнению Константина Эггерта, продемонстрировала бы, что 5-я статья Североатлантического договора фактически не действует. Но таких действий России есть и обратная сторона: санкции, которые последуют, могут оказаться катастрофическими и перекрыть краткосрочный эффект от такой операции.

«Деловая Столица»