Украина и мировое сообщество не признают результаты выборов президента России в Крыму, – МИД Украины

Результаты голосования на выборах президента России в оккупированном Крыму не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Незаконное голосование в оккупированном Россией Крыму исказит результаты выборов президента РФ в целом, такое заявление спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Об этом она написала в Twitter 18 марта.

«Незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность», – заявила Беца.

Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 18, 2018

Она также сообщила, что результаты голосования в оккупированном Крыму являются юридически ничтожными, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

18.03-вибори без вибору. Результати незаконного голосування в окуп Криму є нікчемними, не будуть визнані ані Україною, ані міжн спільнотою — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 18, 2018

«18.03-выборы без выбора. Результаты незаконного голосования в оккупированном Крыму являются ничтожными, не будут признаны ни Украина, ни междунар сообществом», – отметила спикер МИД Украины.

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