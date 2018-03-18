123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Украина и мировое сообщество не признают результаты выборов президента России в Крыму, – МИД Украины

«Гуляй Поле»
18 марта 2018

Результаты голосования на выборах президента России в оккупированном Крыму не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Незаконное голосование в оккупированном Россией Крыму исказит результаты выборов президента РФ в целом, такое заявление спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Об этом она написала в Twitter 18 марта.

«Незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность», – заявила Беца.

Она также сообщила, что результаты голосования в оккупированном Крыму являются юридически ничтожными, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

«18.03-выборы без выбора. Результаты незаконного голосования в оккупированном Крыму являются ничтожными, не будут признаны ни Украина, ни междунар сообществом», – отметила спикер МИД Украины.

«Гуляй Поле»

Tags: выборы, крым, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены