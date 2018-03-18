Собчак может стать новым приемником Путина

Такая кандидатура будет устраивать Кремль по многим параметрам. Собчак уже сейчас на этих выборах работала по нескольким направлениям: влиять на аудиторию внутри страны, пытаясь выстроить диалог с Украиной и не является токсичным персонажем для западного политического истеблишмента, готового ее слушать.

Новым преемником Путина может стать Ксения Собчак, считает независимый аналитик, экс-глава Московского бюро BBC Константин Эггерт. Об этом он рассказал в своем интервью «Деловой Столице».

«Это один из вариантов, который могут рассматривать и предлагать публике – возможно, чтобы протестировать настроения в стране. Не исключаю возвращения в Кремль Дмитрия Медведева. Также не исключаю появления новых фигур. Решение еще не принято», – отмечает эксперт.

«В сегодняшней России вы не можете прийти на федеральные телеканалы и говорить то, что говорит Собчак без того, чтобы вам не сказали «да» из администрации президента. Ксения Анатольевна работает на две аудитории. Одна аудитория в России – это сторонники Навального и другой «несистемной» оппозиции. Вторая аудитория, которая еще более важна для Кремля – это Запад. Там находятся активы и семьи верхушки российского режима. Именно Запад является важным игроком для Кремля», – добавил он.

По словам Константин Эггерт Ксения Собчак общаясь с представителями западного политического истеблишмента, говорит совсем другие вещи: что Путин хочет честных выборов, что Россию нельзя изолировать, что нужно ее всячески вовлекать в диалог, что санкции работают против интересов Запада. По сути дела, подчеркивает Константин Эггерт, – в Вашингтоне и европейских столицах Ксения Собчак говорит то, что Кремлю выгодно.

«Когда это говорят депутат Никонов или депутат Слуцкий, этого никто уже не слушает. Все давно понимают, какую роль играют эти люди. Собчак же являет западному слушателю образ молодой современной феминистки, защитницы геев, меньшинств, откровенно говорящей о проблемах, связанных с Украиной. Ее образ привлекателен для тех людей, которые формируют общественное мнение в Западной Европе и США. Поэтому кандидатура Собчак очень полезна для Кремля», – отмечает эксперт.

«Смотрите, – будут говорить многие в Париже, Берлине, Вашингтоне, – это вам не какой-нибудь тульский депутат или даже министр Лавров говорят, что нужно быть помягче с Москвой, что надо понять Кремль в том, что касается Украины. Об этом говорит женщина, которая практически одна из нас. И если мы ее не слушаем, то кого мы должны слушать?» Вот на такой эффект появление Собчак и рассчитано. И именно поэтому я думаю, что ее карьера после 18 марта будет продолжаться», – добавляет Эггерт.

В тоже время Константин Эггерт не хотел бы сравнивать личности Ксении Собчак и Михаила Горбачева, но он отмечает, судя по итогам поездки в США, Собчак, для Кремля удобная фигура. Собчак становится символ того, что в России не диктатура, и призывает быть мягче с нынешним политическим режимом.

«Более либеральный кандидат вначале своего правления будет ограничен целым рядом факторов, прежде всего влиянием силовиков. Я почти уверен, что преемник Путина не будет иметь серьезного влияния на спецслужбы и армию. Да и сам Путин не уйдет из политики, он займет какую-то должность, которая позволит ему влиять на основные процессы», – подчеркивает Эггерт.

«Полагаю, грубая схема будет такая – Россия в принципе готова будет уйти из восточной Украины, с Донбасса, а вот Крым – это принципиальный момент для одобренного путинского преемника. Мол, мы выполним все минские соглашения и возможно даже скажем, что нам безразлично – пойдет ли Украина в НАТО. Но Крым надо оставить России, в какой-то форме. Это вариант в случае, если после Путина в Кремле воцариться одобренный им преемник», – выделяет эксперт условия работы приемника.

«Если же смена власти произойдет через обвал нынешнего режима, такую ситуацию тоже нельзя отбрасывать, вот тут опций становится больше. Но преемник Путина не будет иметь права демонтировать то, что Путин считает едва ли не своим главным достижением», – подчеркивает Константин Эггерт в заключении разговора о Собчак, как потенциальном приемнике Путина.

«Деловая Столица»