В России за порванный на избирательном участке бюллетень приговорили к штрафу

За порванный на избирательном участке бюллетень для голосования жительница Казани Лилия Газизова была задержана полицией и предстала перед судом. Ей были предьявлены обвинения в попытке срыва выборов.

За совершенный ей на избирательном участке поступок, признанный по суду административным правонарушение, ей было вынесено предупреждение и наложен штраф. Об этом Лилия Газизова собщает на своей странице в Facebook.

«Порвала бюллетень на мелкие кусочки и бросила кусочки в урну. Началась гнусь: вызвали полицию и разных всяких представителей. Пытались задержать», – пишет Газизова.

Лилия Газизова сумела уйти с участка, но через полчаса к ней домой приехала полиция и забрала ее в участок.

Порвала бюллетень на мелкие кусочки и бросила кусочки в урну. Началась гнусь: вызвали полицию и разных всяких… Опубліковано LiLiya Gazizova 18 березень 2018 р.

Позже Лилия Газизова рассказала, что с ней произошло после задержания полицией.

«Меня выпустили. Напишу, что было после того, как полиция приехала домой и забрала меня. Без лирических отступлений», – пишет она на своей странице.

Из рассказа Лилии Газизовой вырисовывается картина того, что произошло после ее задержания полицией. Она провела полдня в полиции и около трех часов в суде.

«Оказывается, во время выборов суды работают и в воскресенье. Очень удобно для них, понимаю» – отмечает Газизова.

Газизову допрашивали в полиции несколько разных полицейских. Свою вину задержанная в совершенном поступке она не призновала Виновной себя, естественно, не признала.

Меня выпустили. Напишу, что было после того, как полиция приехала домой и забрала меня. Без лирических отступлений. … Опубліковано LiLiya Gazizova 18 березень 2018 р.

«Потом сняли отпечатки пальцев, ладоней (!) и подошвы ботинок (!!)», – подчеркивает задержаная.

Кроме того Газизовой в полиции был устроен личный осмотр. Осмотр проводила женщина-полицейская.

«От подробностей воздержусь…», – отмечает Газизова.

После опросов в полиции, снятие дактилоскопии и личного осмотра Лилию Газизоау, в сопровождении четырех полицейских отвезли в суд.

«Там долго ждали какого-то чинушу, который хотел ознакомиться с моим делом до суда», – пишет Газизова.

После этого состоялось судебное заседание. Газизову признали виновной в административном правонарушении.

«И суд. Женщина в черном, то есть в мантии обвинила меня в попытке сорвать выборы и препятствию работе избирательной комиссии. Свою вину, естественно, не признала», – комментирует произошедшее с ней в суде задержанная.

Суд учел, что это первое подобное административное нарушение совершенное Газизовой, на основании этого ей сделали предупреждение и наложил штраф.

«Не делюсь подробностями разговоров с полицейскими и судьей. В отдельные моменты мне было страшно», – подчеркивает в заключительной части своего поста Газизова.

«Гуляй Поле»