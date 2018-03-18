Западные страны хотят относиться к Крыму по балтийской модели

У ряда наших искренне дружеских партнеров сейчас растет соблазн относиться к Крыму по балтийской моделью.

Ряд стран Запада не признавала оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавала. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет, пишет Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Сейчас бы это назвали «гибридная ответ».

У этого подхода есть одна фундаментальная недостаток – он не предусматривает активных действий по противодействию оккупации.

У низки наших щиро дружніх партнерів зараз зростає спокуса ставитися до Криму за балтійською моделлю.Низка країн… Опубліковано Dmytro Kuleba 17 березень 2018 р.

Ты просто сидишь и ничего не делаешь.

Если оккупация не прекращается, то ты спокойно дружишь с агрессором и вспоминаешь о плохом максимум раз в год на очередную годовщину аннексии.

Если каким-то образом оккупация завершится, ты такой: «О, а я никогда не признавал! Мы же всегда были бок о бок. Свободу не остановить и все такое ».

Пока нет никаких условий для повторения балтийского сценария для Крыма. Есть все возможности создавать для России такие комбинации, чтобы остановить репрессии на полуострове и двигать вопрос деоккупации вперед.

Жизнь оккупантов в дипломатическом мире должно быть невыносимой. На каждом шагу. В каждой стране и международной организации. Крымская земля имеет гореть у них под ногами, когда они ходят по коридорам в Вашингтоне, Нью-Йорке, Страсбурге, Берлине, Анкаре и других дипломатических центрах.

Поэтому Украина на всех уровнях – от Президента до посла – постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать. Почти признавать аннексию и выборы на аннексированной территории. Нужно активно противодействовать аннексии и приближать деоккупации.

26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма Россией, мы официально внесли на рассмотрение Совета Европы перечень шагов, которые организация может сделать для Крыма. Уже работаем, чтобы она таки начала их делать.

«Крушите эту скалу!» – это должно быть лозунг для крымской политики любого государства и международной организации, которая опирается на силу права, а не право силы.

Дмитрий Кулеба, Facebook