Станет ли Россия второй Венесуэлой?

Несомненно, подсчет голосов покажет многократное превосходство Путина над его спарринг-партнерами. Но будет ли это означать новый срок его правления?

Путин-политик решил все задачи, стоявшие перед ним в момент прихода к власти. Трансформация постсоветской России в рамках очередного «имперского цикла» завершена, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

Неизбежный уход победителя

Робкие попытки встать на западный путь развития свернуты. Население приведено к традиционному для него состоянию апатии, управляемости и неспособности к реальному протесту, что позволяет игнорировать растущее недовольство. Страна, прозванная в своем нынешнем виде «Рабские Вымираты», превращена в ресурсную базу кремлевской ТНК, выросшей из верхушки КПСС и КГБ, и надежно контролируется силовиками.

Русские, действительно, вымирают, но это никого не волнует. Кавказские и азиатские регионы продолжают рожать, можно также завозить рабочую силу из постсоветских государств. К тому же апатичные постсоветские русские зачастую неспособны к труду, и вымирание этого балласта власти скорее во благо.

Обострение отношений с Западом тоже не фатально, напротив, открывает для ТНК «Кремль» пространство для торга. И хотя в ходе торга придется пойти на перестановки в верхах, что означает уход Путина, на свой последний срок он выходит как победитель.

Личность преемника не интересна, поскольку предсказуема. Понятно, что Россия получит то, что ей подходит, а подходит ей только диктатор, ничего другого она просто не поймет. Но замена Путина на Постпутина ставит перед Кремлем задачу реализовать, и, прежде всего. на Западе, потенциал путинского ухода.

Сам Путин в настоящее время может быть как реальным человеком, так и медиапроектом, реализуемым при помощи двойников. Эта деталь не влияет на развитие ситуации.

Что останется после него?

Большинство пришедших на избирательные участки проголосуют за Путина и за привычную им Россию в его лице. Это действительно так, и подтасовки тут ни при чем. Кремль беспокоит только низкая явка. Для ее подъема и сделаны все закладки для осуществления «каруселей» и вбросов, и таких закладок в 2018 г. как никогда много.

Ничего, кроме неявки, власть не опасается. Когда население надежно заражено милитаристским психозом и бредит «величием Третьего Рима», любое недовольство можно без проблем перенаправить в желаемом направлении.

А вот на Западе образ Путина, и без того изрядно «гитлеризированный», к выборам подогрет. Грели его с обеих сторон, но Кремль охотно подыгрывал западным визави. «Горячий Путин» позволит кремлевской команде с выгодой для себя продать его уход.

Судя по последним событиям, в Кремле очень рассчитывают на эту продажу. Только так можно объяснить демонстративную ликвидацию в Лондоне бывшего двойного агента Сергея Скрипаля непосредственно перед комедией выборов.

Впрочем, Москва, как обычно, одним ходом решает несколько задач. Помимо продажи Путина-уходящего, отравление Скрипаля должно стать предостережением для всех, кто выступает против Кремля, а его подача в российских СМИ под видом атаки Запада на Россию – обеспечить несколько дополнительных процентов явки.

Кроме того, санкции, вводимые против россиян, прижившихся в Лондоне, поляризуют ситуацию: те, кто хотел покинуть Россию по собственной инициативе и мог самодеятельно сыграть в пас с западными партнерами, оказались в тупике. Фактически Кремль закрепил за собой монополию на участие в начинающейся игре.

Угроза блокирования счетов кремлевских не смущает. Запад идет на это неохотно, а блокирование – не конфискация. Законы о конфискации недвижимости от ее действительной конфискации тоже отделяет немалая дистанция. Как заблокировали, так и разблокируют, если все пойдет, как планируют в Москве, а Москва на это и рассчитывает.

Более того, сразу после выборов можно ожидать нового повышения российских ставок в Молдове, Беларуси и Украине, где возможны попытки государственного переворота. Потешный мятеж Савченко в Украине выглядит, как разведка боем, для выяснения масштабов возможной поддержки и обкатки действенных лозунгов. Аналогичные по смыслу, хотя иные по форме зондажи идут и в двух других странах.

В Украине, кроме того, возможно обострение конфликта на Донбассе и новая волна репрессий в Крыму. Возможна и активизация российской группировки в Приднестровье, как на молдавском, так и на украинском направлении. Очень вероятны несколько индивидуальных акций против фигур, раздражающих Кремль, – отчего бы не зачистить их под общий шумок?

Когда же все станет предельно близко уже к открытой войне, группа лиц, якобы способных осуществить смену власти в Кремле, а на деле играющих в составе той же команды, сделает под ковром заманчивые предложения, от которых Западу будет сложно отказаться. Тем более что уход Путина отвечает и его желаниям.

Почему на Западе хотят, чтобы Путин ушел?

Наивно полагать, что серьезные западные аналитики считают причиной обострения отношений с Россией лично Путина. Версия о нем как о «докторе Зло», уход которого кардинально все изменит, запущена для широкой публики, чтобы в понятных ей категориях объяснить нынешнее напряжение в отношениях с Кремлем и последующие мирные договоренности.

В действительности на Западе, добиваясь ухода Путина, рассчитывает на то, что изъятие его образа из медийного поля нарушит сложившееся равновесие сил внутри кремлевской команды и вокруг нее. Это позволит, мягко воздействуя на ситуацию, двинуть вперед более удобные Западу фигуры и закрепить их позиции в новом равновесии сил.

Ни на что большее Запад не претендует. Вопреки распространенному заблуждению, ему не нужен ни распад России, ни демократические реформы в ней. Ему не нужен и «контроль над российскими недрами», поскольку добывающие компании и так основаны на западном капитале, а поддержание порядка и инфраструктуры проще возложить на российских налогоплательщиков.

Западу нужно лишь одно: чтобы в Кремле знали свое место. Не пытались сколачивать и возглавлять антизападные коалиции. Не возражали против постепенной интеграции в западные структуры осколков бывшего СССР. Если Кремль будет выполнять эти условия, Запад позволит ему делать внутри России все, что он захочет.

Но границы такого паритета, устраивающие Запад, не вполне устраивают Кремль.

Во-первых, значительная часть доходов кремлевской команды основана на бизнесе, считающемся на Западе незаконным.

Во-вторых, создание и эксплуатация очагов напряженности – также один из бизнесов Кремля, а еще – способ конкуренции с другими поставщиками ресурсов.

В-третьих, для эксплуатации России Кремль нуждается в притоке людских ресурсов, желательно – знающих русский язык, поскольку россияне, как уже было сказано, вымирают и деградируют, а те, кто способен трудиться с достаточным качеством и интенсивностью, требуют сравнительно высоких зарплат. Это означает, что Россия должна поддерживать некоторый уровень нищеты и разрухи по периметру своих границ, способный обеспечить ей приток недостающих трудовых ресурсов.

В свою очередь, Запад пытается ограничить такую российскую активность, угрожающую его интересам. На это направлен широкий спектр мер: от подписания с постсоветскими странами соглашений об Ассоциации с ЕС и сотрудничестве с НАТО до введения санкций и даже, в исключительных случаях, поставки «Джавелинов». Кстати, кто в курсе: много ли уже поставлено?

Цена головы

Но за уход Путина команда заговорщиков потребует ряда преференций: разблокирования счетов, смягчения в вопросах конфискации имущества, частичного снятия санкций, в том числе и авансом. В ответ в одном пакете с Путиным могут быть предложены формальная сдача самопровозглашенных республик и гарантии неподдержания путчистов. Торг будет проходить в условиях сильного давления на Запад в связи с коротким сроком жизни окна возможностей. Дальнейшее развитие событий зависит от того, о чем стороны договорятся и на какие уступки пойдут. Тут и вырисовывается развилка возможностей.

Полезли на рожон

Не договорились, Путина оставили, продолжили игру на обострение. Получили конфискацию зарубежных активов, дальнейшее усиление давления и в какой-то момент военную операцию по образцу первой иракской войны с изъятием ОМП и уничтожением их производств. Утерлись, сменили команду, и Путина в первую очередь, и перешли к следующим вариантам.

Такой ход событий представляется все же невероятным. Российским элитам есть что терять на Западе, они привязаны к нему и хотят быть частью западного истеблишмента. Пусть особой, и даже немного маргинальной, но частью. Сознательно на такой масштаб конфликта они не пойдут. Только невероятное стечение многих обстоятельств может привести к этому…. и то едва ли.

Не удержали ситуацию

Как в случае достижения частичных договоренностей, а они могут быть только частичными и переходными, так и тогда, когда договориться не удастся, но переговоры не будут наглухо закрыты, Путина под благовидным предлогом заменят. Если новый лидер не получит достаточной поддержки силовиков, а они, в свою очередь, получат интересные предложения на региональном уровне, это будет означать распад России по советскому сценарию.

Продукты такого распада быстро радикализуются. Западу и Китаю придется заключить союз и действовать очень решительно, потребовав немедленной сдачи под их контроль запасов ОМП и предложив умеренным региональным и национальным лидерам покровительство в обмен на примерное поведение.

Без военных операций дело не обойдется, но риск применения ОМП близок к нулю: общая система управления к тому времени перестанет существовать, а качество российской техники таково, что для демонстрации ее применения Путину уже сегодня приходится прибегать к компьютерной анимации, к слову, позаимствованной на том же Западе. Кроме того, российские военные не менее продажны, чем иракские, а большая часть иракских войск была выведена из игры банальным подкупом генералов, что повторится и в Построссии.

Меньшую часть, не успевшую сдаться, разгонят с воздуха, ОМП изымут, прошерстят тройной проверкой всю территорию сверхновых государств (новые – это бывшие республики СССР), обнаружат монструозные и пугающие вещи, изымут и их, но подозрение, что нашли не все, останется надолго. Останется и кучка недееспособных государств, плачущих от голода и разрухи, бредящих старым величием и бурлящих, как кипящий котел.

В этот котел немедленно хлынут авантюристы со всего света. Между Китаем и США возникнут трения по вопросу о разделе зоны влияния, хотя обе стороны будут в шоке от свалившегося на них подарка. И, конечно же, между вновь возникшими странами немедленно начнутся локальные войны.

Для Европы этот процесс по сравнению с Югославией будет иметь одно преимущество – разборки пойдут в относительном отдалении от нее. Впрочем, формально Европа продолжается до Урала… Что-то возьмет под контроль Китай, что-то США и ЕС, но быстро выяснится, что даже их совместные усилия недостаточны для поддержания порядка в этом бедламе.

Во все стороны из зоны конфликта хлынут банды, иной раз и почти государственного масштаба, вооруженные обычным оружием, изъять которое будет невозможно физически – тут успеть бы хоть с ОМП разобраться. На западном направлении под их удар попадут Украина, Молдова и Беларусь, на Кавказе – Грузия, на юге – государства Центральной Азии. Все перечисленные страны и сами по себе слабы и нестабильны.

Есть шанс, что территория хаоса, не ограничившись Россией, охватит почти весь пост-СССР. Это похоже уже не на Югославию, а на распад Российской империи с ее последующей советской реконструкцией. Сходства добавляет еще и то, что как в России, так и на остальном постсоветском пространстве демократические лидеры и движения почти лишены социальной базы.

На практике там возможны только два типажа: диктаторы-реалисты, которые будут искать поддержки Запада или Китая, играя по их правилам, и диктаторы-отморозки, играющие ва-банк, притом с ненулевыми шансами на выигрыш: какие-нибудь православные большевики вполне могут вынырнуть на поверхность. Впрочем, если и не вынырнут, бурлить этот котел будет несколько десятилетий.

Не договорились и удержали ситуацию

Переговоры закончились ничем, давление продолжается, перспектив договориться не видно. Путина меняют, но очень аккуратно, чтобы, с одной стороны, несколько снизить градус напряженности, с другой – по максимуму сакрализовать образ ушедшего вождя, ибо живой бог непрактичен.

И пока за рубежом команды лоббистов и юристов пытаются вывести из-под удара счета, которым грозит арест, Россия быстро закрывается. Отключается интернет, перекрывается свободный выезд за границу, мобилизуется активное население, возможно, вводится Трудармия. Силовики и чеченцы уравновешивают друг друга в окружении нового лидера и пасут остальное стадо.

Жителей больших городов отучают от благ западной цивилизации, а недовольные толпы моментально излечивают пулеметами от западной заразы и всего остального в придачу. Впрочем, большого бунта не происходит. Бунт в России бывает только при слишком высоком для нее уровне жизни и недостаточном уровне террора. Власти это прекрасно усвоили.

Возможно, экономические трудности вынудят Россию свернуть проекты «народных республик» – но это максимум, на который можно рассчитывать. Информационная и террористическая деятельность, направленная на дестабилизацию постсоветских государств, будет продолжена.

На востоке Россия продолжит потихоньку продавать территории Китаю, который станет ее адвокатом на международном уровне. Такая конфигурация, сопровождаемая тихой деградацией, включая деградацию оружейного комплекса, и депопуляцией, может продержаться лет 20.

В дальнейшем, вероятно, Россию будет ждать демонтаж с частичным поглощением Китаем и той же неизбежной войной всех против всех на остальной части территории. Впрочем, эта война уже не будет сильно беспокоить внешний мир, за исключением разве что толп беженцев.

Договорились частично и удержали ситуацию

Сдали ОРДЛО и ПМР, озаботившись тем, чтобы там остались закладки, достаточные для их дестабилизации в будущем. Показали, как условный «труп Путина» хоронят на пушечном лафете, при большом стечении рыдающего народа. Попросили принять во внимание, что народ – ну, сами видите какой, и резкие движения могут привести к бунту и варианту «не удержали». Увидели в ответ понимающий кивок. Счета разблокированы, санкции до конца не сняты, но сведены к символическим мерам.

Западные партнеры объясняют Киеву, что с Крымом надо повременить, это в его интересах, Москва добавляет пару экономических плюшек, в итоге все довольны. Украина еще быстрее, чем даже сейчас, наращивает объемы торговли с Россией. В какой-то момент кто-то вспоминает о политзаключенных, и их отпускают; в Крыму перестают щемить татар и украинцев. Этот переходной период может длиться вечно.

Но в самой России ничего не меняется – а с чего бы меняться, если проблемы в основном закрыты, хотя амбиции и урезаны? Условно-новая власть выводит в свой карман не меньше денег, чем условно-старая, но доходы, увы, уменьшились. Кокаиновые, оружейные и прочие разбойничьи проекты временно прикрыты, а значит, процент выводимого станет больше.

А еще, в связи с наступившим патриотическим похмельем бывший пропутинский охлос придется подкармливать, чтобы не кусал руку нового хозяина, и это тоже будет стоить денег. Запад даст кредиты в обмен на постепенную сдачу ОМП, но не так чтобы много. Разница будет покрыта продажей всего подряд за любую цену по принципу «день простоять да ночь продержаться», включая и продажу территорий Китаю.

Экономика продолжит сжиматься. Цены на нефть и газ в лучшем случае не вырастут, в худшем – снизятся. В конце этого цикла ясно видна нынешняя Венесуэла: инфляция, деградирующая карточная система и грядущий социальный взрыв. По сути, это тоже отсроченный и смягченный выход к варианту «не удержали».

Таким образом, при любом сценарии, в срок от 15 до 25 лет, вырисовывается испытание России на разрыв. Россиянам можно посоветовать уже сегодня присмотреться к тому, какое государство может возникнуть на территории их проживания. Подучить язык, если он будет не русским. Возможно, пошить национальные костюмы и разучить песни и танцы. Это пригодится, даже может спасти жизнь.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»