Россия будет сеять предвыборный гнев

Задача украинцев на ближайшие два года – сопротивляться любым внешним попыткам заставить нас в состоянии ярости сделать ошибочный выбор. Уж слишком высока будет его цена.

Это очень познавательно, но послушайте, вы явно преувеличиваете возможности влияния Russia Today, Sputnik и других российских медиа”,– ответил представитель одной европейской страны. В статусе Посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций я только что вместе с коллегой из Совета национальной безопасности и обороны поделился с партнерами опытом борьбы с коммуникативной агрессией России в Украине и мире. Это была осень 2014 года. Хорошо, что мы его тогда не послушали, пишет постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на страницах «Новое Время».

В начале марта 2018 года влиятельная испанская газета опубликовала занятную аналитику насчет недавнего референдума в Каталонии и выборов в Италии. В первом случае Russia Today и Sputnik были основными распространителями контента в пользу независимости Каталонии в соцсетях. За несколько дней до и после референдума оба ресурса почти в два раза увеличили объем сообщений на эту тему.

В Италии дольче виту тоже атаковали через соцсети. Россия четко определила самую болезненную рану итальянского общества и начала методично сыпать на нее соль. Например, в Твиттере 53% пользователей поддерживали миграцию, а 32% выступали против нее. Но в то время, как первые сгенерировали только 27% твитов, вторые натвитили на 68%. Меньшинство банально перекричало большинство.

Делая акцент на эмоциях и страшилках, Sputnik Italia занял второе место в списке самых влительных международных медиа, на которые ссылались противники миграции в подтверждение своих тезисов. В свою очередь Russia Today и Sputnik 90,4% контента для Италии брали из сообщений противников миграции. Такой вот круговорот гнева в природе.

На руку Кремлю будет играть злость, накопившаяся у нас от потоков негатива в новостях. Каждого избирателя не спросишь, насколько на него повлияли эти органы воздействия. Но есть факты: на референдуме победили сторонники независимости, а на выборах – ярые противники миграции. В обоих случаях Россия помогла будущим победителям, приложив руку по отработаной схеме. Ее удачно описала компания Facebook, изучившая суть рекламных сообщений, которые Россия разгоняла среди американской аудитории во время выборов президента этой страны.

Российские рекламодатели, у которых явно душа болела за исход выборов в США, не агитировали непосредственно за одного из кандидатов, а пытались “усилить социальные и политические сигналы, которые разъединяют общество”. Divide et impera никогда не выходило из моды. Просто теперь заниматься этим стало легче и дешевле. Благо социальные сети дают возможность достучаться до каждого и сыграть на его гневе и страхе за относительно скромные деньги.

На Украину неумолимо надвигается год выборов, а значит, мы стоим на пороге нового масштабного наступления России по всем линиям коммуникативного фронта. Ссылаться на Russia Today и Sputnik у нас не комильфо, но Россия и без этого контролирует достаточно каналов влияния. Сообщества в соцсетях, блогеры, эксперты, громкие расследования, обвинения и сенсационные факты будут основным оружием этого наступления. Они не будут агитировать за российскую повестку дня, а будут резать общество на все более тонкие лоскуты, чтобы у него не осталось вообще никакой целостной объединяющей повестки.

Россия будет сеять предвыборный гнев, чтобы в итоге пожать ослабленное государство и общество. На руку ей будет играть злость, накопившаяся у нас от потоков негатива в новостях, несбывшихся ожиданий, войн всех против всех и даже поиска во всем “руки Кремля”. Из-за такой негативизации сознания все хорошее остается незамеченным или видится в черных тонах. Зерна раскола падают прямо в чернозем общества и быстро дают щедрый урожай.

Северный сосед не пожалеет сил и ресурсов, чтобы дальше было как в анекдоте: “Помнишь, я тебе рассказывал о черной полосе в своей жизни? Так это была белая полоса”. Мы можем противопоставить этому только преодоленный гнев, сбалансированную оценку своей страны, контроль над эмоциями и критическое мышление. Сказать легче, чем сделать, но что поделаешь, если та самая пресловутая рука таки существует и пытается крепче схватить тебя за горло.

На границе ХІХ и ХХ веков был в российской армии один генерал – Михаил Драгомиров. Известный военачальник и теоретик, да к тому же наш с вами соотечественник из Конотопа. Он как‑то сказал: “Для победы над противником вовсе не нужно перепортить у него побольше людей, а достаточно только вселить в него убеждение, что он нам не может сопротивляться”.

Задача украинцев на ближайшие два года ясна – сопротивляться внутренним и внешним попыткам заставить нас в состоянии гнева сделать ошибочный выбор. Уж слишком высока будет его цена.

Дмитрий Кулеба, «Новое Время»